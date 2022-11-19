Тамбиев: «Ведя в счете 3:1, мы умеем доводить матчи до победы»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (4:3 Б).

«Конечно, мы довольны результатом, тем, как сработало большинство. Было нелегко, Минск очень мощно выглядел на протяжении всего матча, особенно, в первом периоде. Мы ожидали этого, спасибо Серебрякову, во многих моментах оставил нас в игре в первом периоде.

Ведя в счете 3:1, мы умеем доводить матчи до победы, но Минск правда очень мощно сыграл в атаке, временами было очень тяжело. Но дотерпели, сблокировали — самоотдача и самопожертвование на уровне.

Порадовала реализация большинства, в последних матчах оно у нас не так хорошо работало. Тайм-аут в концовке взяли, потому что Минск наращивал давление, наседал до ворота. Надо было дать ребятам подышать, чтобы не проиграть в основное время. Видно было, что хозяева владели инициативой, чего тут говорить.

Понравились те, кто вышел из-за ротации — по ряду причин несколько ведущих хоккеистов у нас не играли: травмы, немного приболели. Вышли те, кто не так много играл в сезоне, но они достойно действовали. Нам есть на кого опереться, тем более, сезон длинный. Довольны тем, что победили здесь, что обыграли московское «Динамо», но нам предстоит еще одна игра на выезде. Сейчас поулыбаемся и будем готовиться дальше", — приводит слова тренера сайт КХЛ.