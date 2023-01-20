Олег Леонтьев: «Сезон покажет, какая игра была лучшей. Лучшая игра та, которая приведет нас в плей-офф»
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (5:2).
— Парней с победой! Сегодня провели хороший матч, результативный. Особенно порадовало начало, когда мы забили быстрые голы. Всегда, когда у тебя есть комфортное преимущество в счете, ты играешь по-другому, раскрепощаешься. Чуть больше получается в атаке. И в обороне сегодня здорово отработали в первом и последующих периодах. Блокировали броски плюс Саша Судницин сыграл отлично. Всех парней еще раз с победой. Поздравляю также болельщиков, которые нас сегодня поддерживали! Битва за плей-офф продолжается.
— Можно ли сказать, что это была лучшая игра в сезоне?
— Сезон покажет, какая игра была лучшей. Лучшая игра та, которая приведет нас в плей-офф.
— При 5:0 команда немного сбавила обороты. Это с прицелом на предстоящие игры?
— Никаких расслаблений у нас нет. Для нас нет крупного или мелкого счета. Без разницы какой счет — главное победа. Порадуемся 10 минут и готовимся дальше. Все понимают, что нельзя зацикливаться на краткосрочных победах. Надо двигаться дальше. Сезон очень длинный. Передохнули, восстановились и впереди нас ждет не менее серьезный соперник, которому недавно проиграли. Конечно, мы хотим реванша.
— Сегодня у команды огромное преимущество над соперником по силовым приемам и заблокированным броскам. Это такой запредельный настрой был?
— У нас это не только сегодня, а в каждой игре мы делаем эту работу. Это тяжелая, самоотверженная, но нужная работа. Сегодняшний матч не отличается от других матчей. Если посмотреть по статистике, то мы делаем это в каждой игре. Чем больше ты заблокируешь, то меньше шансов пропустить гол. Блокированный бросок — это небольшой подвиг. Часть игры. Мы ими всегда будем пользоваться.
— Под вашим руководством ярко заиграло достаточно много новых игроков. Белозеров, Кизимов... Как вы это делаете?
— Мы им больше доверяем, больше раскрепощаем. Люди чувствуют доверие. Так получается. Кого вы назвали — ребята достаточно талантливые. Думаю, у них есть хорошее будущее. Мы верим в них. Не просто так они попадают в состав. Мы за всеми следим и приглашали их для того, чтобы они еще лучше раскрывались и играли.
— Сегодня после травмы вернулся Максим Гончаров. В каких кондициях он находится?
— После перерыва всегда сложно войти в игровой тонус. Команда победила, а Максим сыграл достаточно уверено. Были некоторые шероховатости, но это нормальное явление, когда ты после паузы. Поэтому мы уверены, что он будет добавлять и поможет нашей команде.
— Вы были в курсе, что «Нефтехимик» не мог обыграть «Салават Юлаев» восемь игр подряд?
— Я на не зацикливаюсь на эту статистику. Я готовлюсь к каждому матчу, который будет происходить в течении ближайших дней. У нас свои методы и секреты подготовки. Что было раньше, то было раньше, а работать надо здесь и сейчас.
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