Главный тренер «Куньлуня» Айрленд: «Мы удалялись чаще, чем нужно было, стоит играть дисциплинированнее»

Главный тренер «Куньлуня» Грег Айрленд прокомментировал победу команды над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:1).

«У нас получился очень хороший старт, мы достаточно быстро забросили три шайбы. В последних матчах мы играем одинаково в этом плане. Во втором периоде мы немного выдохлись, часто отдавали сопернику шайбу. Наш вратарь очень хорошо поработал, выручал нас сэйвами. В третьем периоде мы вернулись в игру, добавили интенсивности и заиграли в том же духе, как и в начале. Из негативных моментов: мы удалялись чаще, чем нужно было, стоит играть дисциплинированнее. За семь минут до конца матча нельзя удаляться фактически до конца игры.

Нельзя сказать, что именно «Сочи» для нас самый комфортный соперник. Мы проводили хорошие матчи и против других команд. Не будем делать на этом акцент. Для нас важно не только выигрывать матчи, но и вырабатывать постоянство. Не так, чтобы мы выиграли один матч, а потом началась серия поражений. Для нас выход в плей-офф — это одна из целей. Это будет большой шаг для организации, для клуба", — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Куньлунь» с 43 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» — последнее (21 очко).