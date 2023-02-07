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Сегодня, 20:41

Воробьев о победе над СКА: «Показали очень качественный и хороший хоккей»

Воробьев прокомментировал победу над СКА
Руслан Минаев
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над СКА (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы играли с лидером чемпионата, провели очень хорошие два периода — почти идеальные для нас. В третьем какой-то у нас тренд — самим себе забивать, там от нас отскочила. Но выстояли ребята, сражались на каждом сантиметре площадки. Да, СКА однозначно добавил в третьем периоде. Но не забывайте, что второй период — другая игра: у нас получалось очень правильно и грамотно играть в плане смен. Одна смена, правда, мне не понравилась, я там сказал кое-кому. Но в целом да, получилось правильно и грамотно. В принципе, очень качественный и хороший хоккей показали и победили», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

«Металлург» на 4-й строчке Восточной конференции с 74 очками. СКА проиграл 4 из последних 5 матчей, но сохраняет лидерство на «Западе» — 93 очка.

Илья Воробьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
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Западная конференция И В П О
1 СКА 61 44 17 93
2 ЦСКА 60 37 23 82
3 Торпедо 59 39 20 82
4 Локомотив 61 36 25 80
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 60 31 29 70
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 60 20 40 45
11 Сочи 58 7 51 23
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 61 36 25 78
2 Ак Барс 60 34 26 77
3 Автомобилист 59 33 26 75
4 Металлург 60 32 28 74
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 60 31 29 71
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 60 28 32 61
10 Трактор 61 26 35 61
11 Барыс 62 26 36 59
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7.02 15:30
Сибирь – Трактор
 4 : 5 Б
7.02 17:00
Автомобилист – Витязь
 3 : 0
7.02 17:00
Металлург – СКА
 3 : 2
7.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 2 : 1 ОТ
7.02 19:00
Локомотив – Амур
 - : -
7.02 19:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
7.02 19:30
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
7.02 19:30
Торпедо – Адмирал
 - : -
7.02 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
7.02 19:30
Динамо Мн – Спартак
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