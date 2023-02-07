Воробьев о победе над СКА: «Показали очень качественный и хороший хоккей»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над СКА (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Мы играли с лидером чемпионата, провели очень хорошие два периода — почти идеальные для нас. В третьем какой-то у нас тренд — самим себе забивать, там от нас отскочила. Но выстояли ребята, сражались на каждом сантиметре площадки. Да, СКА однозначно добавил в третьем периоде. Но не забывайте, что второй период — другая игра: у нас получалось очень правильно и грамотно играть в плане смен. Одна смена, правда, мне не понравилась, я там сказал кое-кому. Но в целом да, получилось правильно и грамотно. В принципе, очень качественный и хороший хоккей показали и победили», — цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.
«Металлург» на 4-й строчке Восточной конференции с 74 очками. СКА проиграл 4 из последних 5 матчей, но сохраняет лидерство на «Западе» — 93 очка.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|44
|17
|93
|2
|ЦСКА
|60
|37
|23
|82
|3
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|4
|Локомотив
|61
|36
|25
|80
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|60
|31
|29
|70
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|60
|20
|40
|45
|11
|Сочи
|58
|7
|51
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|2
|Ак Барс
|60
|34
|26
|77
|3
|Автомобилист
|59
|33
|26
|75
|4
|Металлург
|60
|32
|28
|74
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|60
|31
|29
|71
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Трактор
|61
|26
|35
|61
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|4 : 5 Б
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|3 : 0
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|3 : 2
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|2 : 1 ОТ
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:30
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:30
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -