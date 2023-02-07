КХЛ: «Металлург» — СКА, «Салават Юлаев» — ЦСКА и другие матчи 7 февраля

Регулярный чемпионат КХЛ.

7 февраля, вторник

15.30 (мск). «Сибирь» — «Трактор»

17.00. «Автомобилист» — «Витязь»

17.00. «Металлург» — СКА

17.00. «Салават Юлаев» — ЦСКА

19.00. «Локомотив» — «Амур»

19.00. «Северсталь» — «Куньлунь»

19.30. «Динамо» (Минск) — «Спартак»

19.30. «Динамо» (Москва) — «Сочи»

19.30. «Нефтехимик» — «Ак Барс»

19.30. «Торпедо» — «Адмирал»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут