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Сегодня, 18:01

Игорь Никитин прокоментировал выключение сына Василия Кошечкина в заявку на матч против «Металлурга»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3).

«Мы в начале игры дали фору в плане движения. Потом включились, но команда организованная, мастеровитая, умеет играть по счету и по ситуации. В этом кроется причина поражения. Из позитива — при 0:3 вернулись в игру. Разберем ошибки, идем дальше.

Майоров в заявке — это с прицелом на семейную историю? Иван Бочаров отнесся с уважением. Это знак уважения к Василию Кошечкину. Василий много сделал для «Металлурга», для российского хоккея. Хороший пример подрастающему поколению, преемственность — будем надеяться, что и его сын тоже достигнет высоких вершин. А Бочаров будет играть следующий матч, мы так и договаривались.

Мог ли Майоров выйти на минуту? Это был бы перебор здесь. Ребята пластаются, получают повреждения — это не шоу все-таки. Знак уважения был, но дать сыграть — это лишнее, считаю», — цитирует тренера сайт КХЛ.

У гостей на скамейке запасных сидел 18?летний вратарь Максим Майоров — сын Василия Кошечкина.

Максим Майоров, как и его отец, является уроженцем Тольятти и воспитанником местной хоккейной школы.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/06/507878.html
Василий Кошечкин
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Игорь Никитин
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