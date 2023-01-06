КХЛ: «Салават Юлаев» — СКА, «Металлург» — «Локомотив» и другие матчи 6 января

Регулярный чемпионат КХЛ.

6 января

10.00 мск. «Амур» — «Барыс»

13.00. «Динамо» Москва — «Куньлунь»

14.30. «Салават Юлаев» — СКА

14.30. «Трактор» — «Автомобилист»

14.30. «Металлург» — «Локомотив»

17.00. «Ак Барс» — «Витязь»

17.00. «Нефтехимик» — «Северсталь»

17.00. «Торпедо» — «Спартак»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут