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Сегодня, 20:14

Игорь Никитин: «Думаю, что это заслуженная победа «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин коротко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (0:2).

«Думаю, что это заслуженная победа «Динамо». Как сказал Николаевич (Алексей Кудашов), что при равной игре, при картинке равной игры, чувствовался нерв, чувствовалось, что на нейтральных шайбах динамовцы позлее были. Поэтому они и забили первый гол. Все по делу», — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Динамо» занимает 5-е место, набрав 66 очков в 51 матче. «Локо» идет четвертым: 67 очков после 52 игр.

Источник: https://dynamo.ru/news/229906-aleksey_kudashov____sovershenno_ravnaya_igra__
Алексей Кудашов
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
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