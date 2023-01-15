Игорь Никитин: «Думаю, что это заслуженная победа «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин коротко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (0:2).

«Думаю, что это заслуженная победа «Динамо». Как сказал Николаевич (Алексей Кудашов), что при равной игре, при картинке равной игры, чувствовался нерв, чувствовалось, что на нейтральных шайбах динамовцы позлее были. Поэтому они и забили первый гол. Все по делу», — приводит слова тренера сайт бело-голубых.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ «Динамо» занимает 5-е место, набрав 66 очков в 51 матче. «Локо» идет четвертым: 67 очков после 52 игр.