Сергей Федоров: «Будет здорово, если такие звенья у нас будут и в плей-офф»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:2).

«Всегда непростые игры против «Северстали». Хорошая, организованная команда. Считаю, что сыграли достойно. Не без ошибок, но в третьем периоде нам удалось взять свою игру под контроль и доставить достаточно неприятностей сопернику. Молодцы, что реализовали свои моменты. Это была быстрая игра, шайба двигалась, наши переключения от атаки к обороне были хороши, особенно в третьем периоде.

Были ли у нас сегодня оптимальные звенья? На этот вечер, на эту игру против «Северстали» — да, это были хорошие сочетания. Игра это подтвердила. Будет здорово, если такие звенья у нас будут и в плей-офф. Парни молодцы, понимают, что в оставшейся части чемпионата мы должны показывать надежный и правильный хоккей», — приводит слова тренера сайт КХЛ.