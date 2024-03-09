«Авангард» на своем льду «G-Drive Арены» в Омске примет «Ладу» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ 9 марта. Поединок начнется в 13.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Авангард» — «Лада» пройдет в прямом эфире на официальном сайте КХЛ. Начало — в 13.15 мск. Игру также покажут пользователям с подпиской на онлайн-сервис Кинопоиск. Ключевые события противостояния КХЛ будут доступны в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

Счет в серии: 3-1 в пользу «Авангарда». В случае победы в предстоящем матче команда главного тренера Михаила Кравеца пройдет в следующую стадию Кубка Гагарина. Ранее, 7 марта, тольяттинская «Лада» дома обыграла «Авангард» со счетом 4:1.

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