Главный тренер клуба КХЛ выразил отношение к отъезду легионеров по ходу плей-офф
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о том, как иностранные игроки покинули команду из-за политической обстановки.
— Как отнеслись к отъезду легионеров после начала плей-офф?
— Конечно, жаль, что парни уехали. Нам их точно не хватало — они были одними из лидеров «Сибири». Но это их выбор. Не собираюсь никого осуждать. Насколько знаю, очень большое давление оказывалось на их семьи. Из-за этого парни очень сильно переживали.
Когда с командой прощались Йокипакка и Сятери, они поблагодарили нас и попросили правильно понять их. Мы не можем принуждать кого-то. Это ведь люди — у всех есть свои семьи, которые переживают за них. Я общался со знакомыми из «Салавата» и, насколько мне известно, никто по собственному желанию уезжать не хотел.
— Слеза не накатывала, когда Йокипакка и Сятери прощались с командой?
— Конечно, на душе всех было не очень хорошо. Парни были основной частью нашей команды. Они играли в «Сибири» уже не первый год. Тот же Сятери подошел ко мне и признался, что ему тяжело уезжать.
— В Словакии сейчас нет такого давления на спортсменов. Как обстоит ситуация с Михалом Чайковски?
— Он обещал приехать летом. Когда уезжал, сказал мне: «Тренер, я сейчас отдохну, потом начну готовиться к началу сборов. Я хочу играть в России, и хочу играть за «Сибирь». Михал всегда физически готов на 200%. Плюс он писал, что хочет приехать в Россию сразу с семьей. Посмотрим, что будет дальше. Мы его очень ждем.
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|4
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|23
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|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
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|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
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|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
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|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
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|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4