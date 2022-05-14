Главный тренер «Сибири» рассказал трогательную историю про болельщика команды

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов в интервью «СЭ» поведал историю о болельщике, которого пришлось отогревать после мороза.

— Новосибирск похож на ваш родной Екатеринбург?

— Все-таки это разные города. Да, это города-миллионники и в чем-то они похожи. Но я всегда оцениваю место не по количеству красивых зданий, а по отношению людей. У меня в доме женщина-консьерж только через два месяца узнала, что я главный тренер «Сибири».

«Мы вас по телевизору видели!» — «Да вы что!» — «Так вы тренер?» — «Да» — «Можно поговорить с вами про хоккей?» — «Давайте!»

Один раз меня вообще «пробила слеза». Как-то выхожу зимой после игры за стадион подышать свежим воздухом, и вижу стоит парнишка в свитере «Сибири». И сразу заметно, что человек стучит зубами — причем сам он не попал на матч и, видимо, до последнего ждал игроков у служебного входа. «Андрей Алексеевич, распишитесь мне на майке, пожалуйста!». У человека зуб на зуб не попадает, а он до последнего ждет хоккеистов. Глядя на такую любовь к команде, я просто завел его в подтрибунку, дал ему чай погреться и попросил оставшихся парней расписаться на свитере. У меня такие случаи всегда вызывают только умиление.

Радует, что на «Сибирь» ходит очень много женщин и молодежи. Ты просто балдеешь от такой поддержки! Когда у нас были тяжелые времена в начале сезона, ни разу не слышал, чтобы кто-то бросал проклятия или оскорбления в спину. Хотя мы с тренерами идем с лавки в раздевалку через проход, расположенный очень близко к трибунам. Единственное — однажды кто-то с фан-сектора попросил меня выйти и показать хоккеистам, как нужно играть в хоккей. Но я к таким историям отношусь с юмором.