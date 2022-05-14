Главный тренер «Сибири» рассказал трогательную историю про болельщика команды
Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов в интервью «СЭ» поведал историю о болельщике, которого пришлось отогревать после мороза.
— Новосибирск похож на ваш родной Екатеринбург?
— Все-таки это разные города. Да, это города-миллионники и в чем-то они похожи. Но я всегда оцениваю место не по количеству красивых зданий, а по отношению людей. У меня в доме женщина-консьерж только через два месяца узнала, что я главный тренер «Сибири».
«Мы вас по телевизору видели!» — «Да вы что!» — «Так вы тренер?» — «Да» — «Можно поговорить с вами про хоккей?» — «Давайте!»
Один раз меня вообще «пробила слеза». Как-то выхожу зимой после игры за стадион подышать свежим воздухом, и вижу стоит парнишка в свитере «Сибири». И сразу заметно, что человек стучит зубами — причем сам он не попал на матч и, видимо, до последнего ждал игроков у служебного входа. «Андрей Алексеевич, распишитесь мне на майке, пожалуйста!». У человека зуб на зуб не попадает, а он до последнего ждет хоккеистов. Глядя на такую любовь к команде, я просто завел его в подтрибунку, дал ему чай погреться и попросил оставшихся парней расписаться на свитере. У меня такие случаи всегда вызывают только умиление.
Радует, что на «Сибирь» ходит очень много женщин и молодежи. Ты просто балдеешь от такой поддержки! Когда у нас были тяжелые времена в начале сезона, ни разу не слышал, чтобы кто-то бросал проклятия или оскорбления в спину. Хотя мы с тренерами идем с лавки в раздевалку через проход, расположенный очень близко к трибунам. Единственное — однажды кто-то с фан-сектора попросил меня выйти и показать хоккеистам, как нужно играть в хоккей. Но я к таким историям отношусь с юмором.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4