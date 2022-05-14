Мартемьянов рассказал об игроке, трижды заблокировавшем броски за одну смену

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов в интервью «СЭ» рассказал о Вячеславе Литовченко — одном из лидеров КХЛ по блокированным броскам.

— Вячеслав Литовченко — идеальный блокирующий?

— Слава вообще не дает шайбе дойти до своих ворот. Он один из лучших нападающих лиги по количеству заблокированных бросков.

Расскажу один случай. Мы играли втроем, и я не задумываясь отправил на его лед, потому что он умеет обороняться в такие моменты — это его сильнейшее качество. Идет бросок — он его блокирует. Идет второй бросок — он его блокирует. Третий контрольный выстрел идет ему в ребра — Слава падает и еле как ползет на лавку. И я помню, как один из лидеров прибежал с другого конца лавки и просто обнял его со словами: «Спасибо, Слава!». В этом все уважение партнеров. При этом он сам — молчун и скромняга.

Мне не пришлось уговаривать руководство дать ему новый контракт в середине сезона. У меня лишь спросили мое мнение, и я ответил положительно. Так что инициатива исходила от руководства.