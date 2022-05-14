«На семьи иностранцев оказывалось очень большое давление». Интервью главного тренера «Сибири»

Андрей Мартемьянов продолжит работать в новосибирском клубе. Мы провели с ним обстоятельный разговор о сезоне, отъезде легионеров, болельщиках, игроках и тактике.

Прошлым летом 59-летний специалист, известный по работе с хабаровским «Амуром» и екатеринбуржским «Автомобилистом», после годичного перерыва вернулся в КХЛ и возглавил «Сибирь», с которой в минувшем сезоне занял шестое место на «Востоке» и, несмотря на провальное начало регулярки, вышел в плей-офф. В большом интервью «СЭ» он подвел итоги сезона для новосибирского клуба, а также рассказал о причинах слабого старта чемпионата.

Нет результата — тебя увольняют

— Как по пятибалльной шкале оцените сезон?

— Я бы разделил его на три части. Первая получилась провальной. Мы не собираемся списывать все на травмы. Если честно, надоело уже это делать. Помимо травмированных были и другие ребята, которые должны были помочь и подтащить команду. Может быть, этот провал кроется в психологии. Может быть, потому что удачно сыграли на Мемориале Ромазана, когда обыграли «Магнитку» и «Ак Барс». Где-то ребятам залезла в голову какая-то шальная мысль. И в этом наше упущение — нужно было сразу убирать эти вещи. Хотя предсезонную подготовку команда прошла добротно. У нас практически не было проблем, за исключением травмы Йокипакки. Разумеется, старт я бы оценил на два.

Затем у нас состоялся очень серьезный разговор с руководством, на котором присутствовали все, кто причастен к игре и подготовке команды. Мое личное мнение — после такой серьезнейшей беседы все призадумались о том, почему мы толчемся где-то на последних местах. И мы начали потихоньку вылезать из этой ямы.

Второй отрезок, до игр на Дальнем Востоке, я бы оценил на четыре с плюсом. Но венец сезона — это плей-офф. За кубковые матчи нам можно поставить три с минусом. Причем с большим минусом. Наверное, есть только шесть-семь человек, к кому у меня нет претензий по отношению, самоотдаче и показанной игре. В этом сезоне собираюсь убрать из наших буйных голов мысль о том, что можно довольствоваться малым. Задачи должны быть максимальными.

Самое главное — убрать вот эту «второстепенность». Регулярка — это регулярка. Там идет всего лишь распределение мест в плей-офф, который мы однозначно провели на три с минусом. Не хочу связать результат с тем, что кто-то уехал. Это не важно — у нас было достаточно людей, кому нужно было показывать результат. К сожалению, нужной игры от подавляющей части команды я не увидел. Отчасти, это и мой просчет. При этом мы были в очень хорошем физическом состоянии.

Хоккеисты «Сибири». ХК «Сибирь»

Честно скажу, меня порадовали в плей-офф наши молодые защитники. Не хочется их перехваливать, но они — будущее команды. Естественно, в отпуске мы продолжаем разговаривать с парнями, чтобы оценивать их готовность. Хотим, чтобы летом они пришли во всеоружии. Если кто-то приедет не в должном состоянии, будут проблемы. В этом году будем гладить по голове только после достижения результата. Спрос будет серьезным.

— Насколько вы были близки к отставке по ходу первого этапа? Говорят, вас во многом спас домашний матч с минским «Динамо», который «Сибирь» вытащила с 0:2.

— Наверное, этот переломный матч и решил мою судьбу. Но, скажу честно, я был готов к отставке. Я живу с командой и видел, что творится внутри нее. На словах у нас было одно, на деле — другое. Если команда не слышит тебя — это не есть хорошо. Отставки — это издержки нашей профессии, к которым ты всегда должен быть готов. Что тут еще скажешь? Нет результата — тебя увольняют.

Если бы меня отправили в отставку, то я бы вполне понял это. У меня хватит духа принять любое решение руководства. Естественно, волновался, потому что приехал в Новосибирск не отбывать номер, а работать. На душе было откровенно скверно. Слава богу, руководство «Сибири» в лице генерального директора поддержало меня.

Игра с минчанами благодаря совместным усилиям дала старт серии побед. Отыгрались с 0:2, и команда поверила в себя. Вы же помните, как было в предыдущих матчах: счет 0:1, и ребята сразу вешали голову. До этого матча у команды вообще не было победного духа. А вот после того, как ребята отыгрались с 0:2, сплотились, всем стало приятно работать. Парни начали и понимать наши требования, и верить в себя, верить в партнера.

— Вы говорили, что не терпите подлецов. В прошлогодней «Сибири» такие люди были?

— Нет, таких людей не было. Бывают моменты в жизни команды, когда любая фраза опытного или заслуженного игрока может отрицательно повлиять на некоторых молодых парней. Но откровенных подлецов не было. Таких мы убираем сразу. Обычно такие люди очень быстро вылетают из команды.

Атмосфера в команде была нормальной. Точно знаю, что капитан и ребята постарше осаживали тех, кого начинало заносить. Это нормальная жизнь внутри раздевалки. Именно это мы и хотели видеть. Это советская модель, когда раздевалкой руководили правильные ветераны. Игроки так или иначе сами должны регулировать конфликты и убирать негатив. Считаю, что нам получилось создать такую обстановку.

— То есть Евгением Чесалиным как капитаном полностью довольны?

— Как капитаном — да. Женя — правильный мужик. Он молодец во всех компонентах. Но ему помогал и Егор Миловзоров, и другие ребята. Правильных парней у нас было достаточно. Наверное, именно поэтому команда адекватно отреагировала на то собрание. Оно встряхнуло и вывело нас из зоны комфорта. При этом я не собираюсь петь дифирамбы «Сибири». Шестое место — не предел для нас. Если бы не провальный старт, нам по силам было побиться за первую пятерку.

Евгений Чесалин. ХК «Сибирь»

— Есть понимание, что в этом сезоне произошло с Миловзоровым? Человек на глазах превратился из мастера, способного решить эпизод, в очень тяжелого потухшего игрока.

— Мы с Егором достаточно часто разговаривали по ходу сезона. Я отношусь к нему с большим уважением как к человеку и как к профессионалу. Но у меня в карьере тоже бывали такие сезоны — немножко не хватает свежести, появляется неудовлетворенность, и потом ты проваливаешься.

Кто знает, может быть, у меня ему было не совсем комфортно? У нас 30 человек в команде, а хоккей — это коллективный вид спорта. Невозможно постоянно «сидеть» на одном игроке. Ни в коем случае не буду отрицать, что Егор — мастер и большой профессионал. У меня только положительные эмоции от совместной работы.

— Клуб практически сразу объявил, что команду покинет Виктор Комаров, у которого был контракт на следующий сезон. Чем он не устроил тренерский штаб?

— Скажу честно, Виктор не устроил нас своей игрой в центре. Я вижу игру центрального нападающего по-другому. Плюс ему не хватало стабильности — он может провести один матч на выдающемся уровне, а после в течение нескольких игр идти по нисходящей. Центральный — это связующий человек, который должен играть и в обороне, и в атаке. На нем завязан переход из обороны в атаку — сейчас очень многое строится именно через центра. У Комарова же были очень сильные перепады. Да и он уже в том возрасте, когда мы вправе требовать от него стабильности и результата. Буду только рад, если у него пойдут дела в новой команде.

— Согласны, что по ходу всего сезона команде не хватало именно чистого снайпера? Егор Миловзоров словил спад, Антон Ведин так и не смог адаптироваться. По большому счету из людей с броском остался только Александр Шаров.

— Не скажу, что с броском у нас был только Шаров. Есть еще и Валентин Пьянов. Тот же Тревор Мерфи, который до травмы был одним из лучших бомбардиров. Свято место пусто не бывает. Если один уходит в тень, то на его место приходят другие. Например, Никита Коротков никогда не набирал столько очков, сколько в этом году.

— Ведин — тот самый случай, когда человек банально не прижился? В «Динамо» у него дела обстояли на порядок лучше.

— По человеческим и по рабочим качествам Антон — просто обалденный парень! Ведин никогда в жизни так не пахал, как прошлым летом, — он сам не раз признавался нам в этом на предсезонке. Он терпел, неплохо провел контрольные матчи. Мы ждали, что он будет наращивать мощь. Однако адаптация у него прошла не совсем гладко. Не сомневаюсь, что он — игрок хорошего уровня. Но с таким центральным, как Шипачев, и я смог бы сыграть (смеется).

Антон немного замкнулся, но это его черта характера. Мы пытались его расшевелить, и он относился к этому с пониманием. В глазах читалось, что человек хочет исполнить то, что хотим мы. Может, повлияло то, что к нему не смогла приехать супруга. Это я уже закален и привык мотаться по всей стране без жены.

Отъезд финнов

— А вы как быстро привыкли к Новосибирску?

— Ох, я бы мог сказать вам про дороги в городе (смеется). Супруге очень нравится Новосибирск — она прямо рвется сюда. В плане быта и отношения людей я вообще ничего негативного не увидел. Сибиряки — добрые люди. Они всегда могут подойти и поговорить с тобой про хоккей, про команду. Еще не успел летом обжиться, как уже подбегали фотографироваться мальчишки.

Но меня поразил другой случай. Стою в очереди в магазине, а передо мной пожилой мужчина. Поворачивается и говорит мне: «Здравствуйте! Вставайте впереди меня в очередь». Я говорю: «Нет, спасибо. Не привык куда-то лезть — только на общих основаниях». В ответ: «Ну как мы будем в этом сезоне?» — «Будем биться!» Новосибирск — город, для которого хоккей больше чем игра. Не испытываю здесь никакого дискомфорта.

— Новосибирск похож на ваш родной Екатеринбург?

— Все-таки это разные города. Да, это города-миллионники, и в чем-то они похожи. Но я всегда оцениваю место не по количеству красивых зданий, а по отношению людей. У меня в доме женщина-консьерж только через два месяца узнала, что я главный тренер «Сибири». «Мы вас по телевизору видели!» — «Да вы что!» — «Так вы тренер?» — «Да». — «Можно поговорить с вами про хоккей?» — «Давайте!»

Один раз меня вообще пробила слеза. Как-то выхожу зимой после игры за стадион подышать свежим воздухом и вижу: стоит парнишка в свитере «Сибири». И сразу заметно, что человек стучит зубами — причем сам он не попал на матч и, видимо, до последнего ждал игроков у служебного входа. «Андрей Алексеевич, распишитесь мне на майке, пожалуйста!» У человека зуб на зуб не попадает, а он до последнего ждет хоккеистов. Глядя на такую любовь к команде, я просто завел его в подтрибунку, дал ему чаю согреться и попросил оставшихся парней расписаться на свитере. У меня такие случаи всегда вызывают только умиление.

«Сибирь» любит своих болельщиков. ХК «Сибирь»

Радует, что на «Сибирь» ходит очень много женщин и молодежи. Ты просто балдеешь от такой поддержки! Когда у нас были тяжелые времена в начале сезона, ни разу не слышал, чтобы кто-то бросал проклятия или оскорбления в спину. Хотя мы с тренерами идем с лавки в раздевалку через проход, расположенный очень близко к трибунам. Единственное — однажды кто-то с фан-сектора попросил меня выйти и показать хоккеистам, как нужно играть в хоккей. Но я к таким историям отношусь с юмором.

Помню, как мы чуть было не отыгрались с 0:5 в матче с московским «Динамо». И после игры народ стоя нам аплодировал. Вот это я и хочу видеть каждый раз. Мы должны платить нашим болельщикам своим желанием и самоотдачей.

— Как отнеслись к отъезду легионеров после начала плей-офф?

— Конечно, жаль, что парни уехали. Нам их точно не хватало — они были одними из лидеров «Сибири». Но это их выбор. Не собираюсь никого осуждать. Насколько знаю, очень большое давление оказывалось на их семьи. Из-за этого парни очень сильно переживали.

Когда с командой прощались Йокипакка и Сятери, они поблагодарили нас и попросили правильно понять их. Мы не можем принуждать кого-то. Это ведь люди — у всех есть свои семьи, которые переживают за них. Я общался со знакомыми из «Салавата», и, насколько мне известно, никто по собственному желанию уезжать не хотел.

— Слеза не накатывала, когда Йокипакка и Сятери прощались с командой?

— Конечно, на душе у всех было не очень хорошо. Парни были основной частью нашей команды. Они играли в «Сибири» уже не первый год. Тот же Сятери подошел ко мне и признался, что ему тяжело уезжать.

Харри Сятери. Фото ХК «Сибирь» ХК «Сибирь»

— В Словакии сейчас нет такого давления на спортсменов. Как обстоит ситуация с Михалом Чайковски?

— Он обещал приехать летом. Когда уезжал, сказал мне: «Тренер, я сейчас отдохну, потом начну готовиться к началу сборов. Я хочу играть в России и хочу играть за «Сибирь». Михал всегда физически готов на 200 процентов. Плюс он писал, что хочет приехать в Россию сразу с семьей. Посмотрим, что будет дальше. Мы его очень ждем.

— Кирилл Фастовский говорил, что переговоры по легионерам вести вполне реально. Какие позиции вы бы хотели усилить?

— В первую очередь хотелось бы, чтобы вернулся Сятери. Отношусь к нему с большим уважением. У него очень хорошие отношения с нашим тренером вратарей Вадимом Тарасовым. Вообще в их вратарском блоке царила только абсолютная поддержка друг друга. Вадим создал такую атмосферу, что все друг другу были как братья.

Дальше будем смотреть по ситуации. Сейчас нужно определиться с российскими хоккеистами. Пока все в процессе обсуждения. Но я бы не отказался и от Тревора Мерфи. Пусть он и довольно своеобразный товарищ, но играть в хоккей он умеет. Команде он спать не дает, это точно.

— В чем проявляется его своеобразность?

— Просто приведу один пример. Если не ошибаюсь, то в том же матче с минчанами именно он переломил игру. «Горим? Да какая разница! Надо идти вперед!» Своими действиями в атаке он завел команду. Не просто разговорами на скамейке, а своей раскованностью на льду. Это такой человек, которого сложно загнать в угол. В этом плане у него очень сильная и устойчивая психика.

Он игрок более атакующего плана, который очень быстро принимает решения в большинстве. Плюс у него есть прекрасные пас, бросок и катание. Да, есть пробелы в обороне. Та же силовая борьба — не его конек. Но идеальных игроков нет. У него достаточно сильных сторон, которые перекрывают слабые.

Тревор Мерфи. Фото ХК «Сибирь» ХК «Сибирь»

Лайпон — трус? Да вы что? Он зверь!

— В кулуарах слышал, что вы на предсезонке хвалили Алексея Яковлева. Что ему уже какой сезон мешает выйти на новый уровень?

— Лешка как центральный нападающий может провести одну игру на очень хорошем уровне, пусть и не показав яркий хоккей. Но уже в следующей игре ему хочется сверкать, и у него тут же идут ошибки, после которых он «плывет». Я с ним очень много беседовал и говорил ему: «Леш, не надо делать лишнего. Делай то, что должен. К тебе нет больших претензий». Но уже в следующем матче он рвется феерить. Если он будет играть строго по заданию, то у него не будет проблем.

На предсезонке он вместе с Шашковым и Коротковым был одним из лидеров. В Магнитогорске они забивали такие голы, что мы за голову хватались. К сожалению, потом пошли травмы и их звено рассыпалось. При этом Яковлев все равно приносил пользу. То же меньшинство здорово закрывал.

Игра «4 на 5» — тоже привилегия. Всегда ставлю знак равенства между большинством и меньшинством. Цена игроков, которые пашут в меньшинстве, ничем не меньше, чем цена игроков, которые забивают в большинстве. Где мы окажемся, если будем забивать два гола в большинстве и пропускать пять голов в меньшинстве? Леша уже взрослый мужчина, которого не нужно мотивировать. Будем работать с ним. Ему просто нужно цементировать звено и играть более надежно. Думаю, в следующем сезоне он покажет более стабильный хоккей.

— Никите Шашкову сезон сломала травма на предсезонке?

— Я в него верю. То, что его подкосила травма, это 200 процентов. После нее Никита стал немного мнительным и в глазах у него читалась какая-то неуверенность. Планирую на днях с ним созвониться и просто поговорить по-отцовски. Хочется вселить в него уверенность. Он умеет играть, но ему просто нужно стать увереннее и забыть все болячки. Как игрока и человека я его очень уважаю.

Вообще связка Коротков — Шашков — это практически элитные силовые форварды. У пацанов есть груда мышц и под 90 кг веса. На них ведь порой и смотреть страшно — такие машины! Силовые приемы, игра на пятаке — это их конек. Они обязаны использовать свои лучшие качества, за счет которых и попали в команду.

— Иногда кажется, что Коротков и Шашков буквально хотят заехать вместе с шайбой в ворота.

— У нас были требования лезть на ближнюю штангу. Такие проходы очень сильно деморализуют соперника. Как бывший защитник скажу, что играть против таких нападающих по-настоящему тяжело. Нужно использовать свои габариты, массу и умение укрывать шайбу. Если у тебя есть достаточное количество форвардов, способных вылезать на ближнюю штангу, то против тебя нереально тяжело играть. Даже если у защитников соперника есть хорошее катание и неплохой уровень технического оснащения. Такие игроки очень ценны, потому что они и умеют «ломать игру» своим напором.

Я уважаю игроков, которые могут отдать душу команде. Да, есть технари, способные отдать тонкую передачу. Но силовые нападающие тоже ценны. Если команда разноплановая, то сопернику очень тяжело под нее подстроиться. Коротков и Шашков — работяги.

— В «Сибирь» незадолго до дедлайна перешел Джей-Си Лайпон, которого в «Сочи» обвиняли в трусости. Вы какие-то такие моменты у него заметили?

— Да вы что? Какая трусость? Он зверь! Джей-Си даже извинялся передо мной, когда сцепился с кем-то в игре с «Ак Барсом». Он подошел и написал мне в онлайн-переводчике на телефоне: «Тренер, извини, у меня была драка, и теперь меня могут дисквалифицировать». Я ему сказал, что он молодец и заступился за команду. Вообще никаких вопросов! Не знаю, кто дал ему такую характеристику — это точно не так. Лайпон — абсолютно командный игрок. Да, он — не мастерюга, а работяга. Он может и под кожу залезть, и в силовую пойти, и бросить достаточно хлестко.

— Почему Никита Ефремов после достаточно солидного старта ближе к середине сезона оказался зачехлен?

— В позапрошлом сезоне Никита сыграл 2 минуты и 43 секунды. В этом провел больше 30 игр — это уже половина регулярки. У нас пришли новые люди, которые были призваны усилить команду, — те же Мерфи и Чайковски. И когда все были здоровы, то у нас было достаточно много защитников. Мы играли в три пары, и игра шла. Мы не хотели ломать нашу систему. У нас была череда побед, и нам нужно было выбираться наверх.

Я сторонник того, что молодежь нужно подпускать постепенно. Дали сыграть? Уже хорошо! Тот же Тимур Ахияров весь сезон тренировался и ездил в Орск, а в плей-офф выдал неплохую игру. Ничего страшного в этом нет. Опыт получил? Получил. Значит, готовься, что в следующем году получишь больше времени.

Я не сторонник того, чтобы выпустить на полторы минуты сырого игрока и сломать его в случае результативной ошибки. Мы видим, готов хоккеист играть или нет. Будем дозированно подпускать молодежь и работать с ней. Пускай парни растут в техническом, физическом и психологическом плане. Это мой подход.

Ребятам предстоит серьезная борьба за место под солнцем, и им нужно созреть, чтобы не сломаться. Сейчас мы берем из «Снайперов» Артемова Жукова и возвращаем Илью Пастухова. Так что конкуренция среди молодых защитников возросла, и все будет зависеть от них.

— Один из самых талантливых воспитанников «Сибири» за последние несколько лет Дмитрий Овчинников летом должен вернуться в аренду. Есть ли вообще смысл ему возвращаться всего на один сезон? По сути, вся следующая регулярка может уйти на его полноценную интеграцию в состав.

— Посмотрим, в каком состоянии он вернется и как он будет работать. Димка играть умеет. Но, опять же, ему нужно поймать стабильность. Мы не можем рисковать, ставя в первое-второе звено нестабильного игрока. Будет стабилен и уверен — будет играть. Нам без разницы, сколько ему лет, — я не смотрю в паспорт игрокам.

Конечно же, мы дадим ему возможность завоевать место в составе. Он должен себя проявить. Когда волчата на твоих глазах превращаются в голодных волков — это кайф для тренера. Точно знаю, что у Димы есть огромное желание и характер — я уже успел подержать его в руках. Мне понравилось, что у него горят глаза. От работы с ним остались только приятные впечатления. Парень всегда готов играть. Ждем, когда он вернется из Канады, чтобы переговорить с ним.

— После того как Овчинников не попал на МЧМ, вы сравнили его историю с историей Ильи Михеева, на которого тоже долгое время не обращали внимания люди из сборной.

— Скажу честно — Илюха достоин большего как игрок. Насколько знаю, у генменеджера «Торонто» висит доска с фамилиями игроков и суммами их контрактов. А у Ильи цифры одни из самых маленьких. Там хоккей — это серьезный бизнес. Мое мнение — если бы он поменял команду, у него был бы сумасшедший прогресс.

Ну не вызвали Диму в сборную. И что дальше? Ведь хоккейная жизнь на этом не заканчивается. Надо понимать, что сборная — это лицо страны, и надо быть достойным, чтобы туда пригласили. Кроме того, после сборной некоторые входили в образ, после чего серьезно регрессировали. Нельзя обижаться на это — ты должен быть еще злее, еще больше работать. Ты должен доказать, что тренеры сборной ошиблись. Должна появляться супермотивация.

Михеева тоже не очень-то замечали. У меня в «Соколе» он начинал сезон в пятой пятерке, а закончил в первой. Его примером я вполне могу мотивировать парней. При должном отношении у Овчинникова есть прекрасный шанс стать мастером. Двери в команду ни для кого не закрыты. Но, чтобы открыть ее, нужно приложить усилия — никто не распахнет их перед тобой.

Андрей Мартемьянов. ХК «Сибирь»

Кое-кто у нас говорил, что обязан играть в большинстве

— Как Виталий Атюшов справился с ролью тренера защитников в своем дебютном сезоне? Насколько помню, ему на первых порах серьезно помогал Евгений Шалдыбин.

— В принципе, тренерский штаб со своими обязанностями справился. Мы выполнили первостепенную задачу на сезон. Все-таки шестое место — это неплохой результат. Но, чтобы давать какие-то оценки начинающему тренеру, ему для начала нужно набить шишки. В следующем сезоне буду спрашивать с Виталия немного по-другому. Он за этот сезон уже понял, что такое тренерская работа.

— Шалдыбин постоянно выходит с командой на лед во время тренировок. Вам принципиально, чтобы тренер по ОФП был бывшим хоккеистом?

— Мы с Шалдыбиным работаем вместе уже не первый год. И, глядя на тренеров по физподготовке из других команд, я сделал вывод, что мне важен этот фактор. Евгений чувствует, что нужно хоккеистам. У него идет постоянное общение с игроками. Точно знаю, что некоторым ребятам он заменяет общие упражнения индивидуальными, если кому-то не идет на пользу стандартный план подготовки. У него есть гибкость в подходе и жесткость в самих тренировках.

То, что он выходит на лед, — нормальное явление. Считаю, что Евгений уже заматерел и постоянно набирает свой «тренерский капитал». Он постоянно в поиске чего-то нового. Знаю, что он находится в контакте с тренерами по ОФП из других команд.

— У «Сибири» ведь по ходу всей регулярки были огромные проблемы с большинством.

— Конечно, мы провалили первую половину чемпионата и были в глубоком поиске. Кое-кто у нас был с амбициями и говорил, что обязан играть в формате «5 на 4». Во второй половине уже появились игра и моменты. К сожалению, забили не столько, сколько хотелось. В том же плей-офф игра в большинстве вышла немного на другой уровень.

Но что нужно для стабильной игры в большинстве? Хорошо двигающийся защитник, который сможет закрыть синюю линию. Игрок, который сможет выжигать пятак. Плеймейкер, который способен отдать острую передачу. И самое главное — снайпер, который сможет точно бросить. У нас, к сожалению, этот пазл не сложился.

Может быть, поэтому и не было стабильности. Зачастую не хватало именно завершающего броска. Да, предпоследнее место в лиге по большинству — это беда ... Будь мы где-то в серединке, то точно залезли бы в первую пятерку «Востока».

Мы проводили тренировки, на которых работали исключительно над игрой в неравных составах. Рисовали комбинации по пустой зоне, отрабатывали само движение шайбы по зоне. Будем продолжать заниматься этими вещами — у нас уже есть определенный прогресс.

— При этом меньшинство оказалось на уровне.

— Да, меньшинство у нас было в порядке. Считаю, что та же пара Пьянов — Шаров — вообще одна из лучших в лиге по игре в обороне. Зачастую при нейтрализации большинства соперника мы выпускали ее через смену. Ребята по-настоящему впечатляли своим взаимопониманием. Плюс здорово смотрелись Голубев, Чесалин и Литовченко.

«Сибирь» вообще строила свою игру от обороны. Мы поняли, что у нас нет супербомбардиров, и были готовы к тому, что мы будем выигрывать с разницей в одну шайбу. А вот оборона и вратари у нас были одними из лучших в лиге. При этом ко многим нападающим есть претензии по игре без шайбы — в новом сезоне этого терпеть мы уже не будем. Если ты убираешь ноги и выкатываешься на бросающего так, чтобы в тебя не попала шайба, ты быстро сядешь на лавку.

Когда защитники ловят на себя эти пули с 20 метров — это не есть хорошо. Гораздо лучше ловить шайбу на синей линии, когда она не успела набрать приличную скорость. Это простые требования современного хоккея. Если вы будете ловить шайбу на себя, то у вас будет свежий вратарь, который вас выручит. Вы поможете ему — он поможет вам.

— Вячеслав Литовченко — идеальный блокирующий?

— Слава вообще не дает шайбе дойти до своих ворот. Он — один из лучших нападающих лиги по количеству заблокированных бросков.

Расскажу один случай. Мы играли втроем, и я не задумываясь отправил на его лед, потому что он умеет обороняться в такие моменты — это его сильнейшее качество. Идет бросок — он его блокирует. Идет второй бросок — он его блокирует. Третий контрольный выстрел идет ему в ребра — Слава падает и еле как ползет на лавку. И я помню, как один из лидеров прибежал с другого конца лавки и просто обнял его со словами: «Спасибо, Слава!» В этом все уважение партнеров. При этом он сам — молчун и скромняга.

Мне не пришлось уговаривать руководство дать ему новый контракт в середине сезона. У меня лишь спросили мое мнение, и я ответил положительно. Так что инициатива исходила от руководства.

— Согласны, что сейчас защитников не так часто стали выводить на бросок.

— Если есть возможность, то почему не бросить? У нас были те же Мерфи и Чайковски. Просто оборона теперь строится так, что на линии броска всегда находится игрок. Но нужен не только человек, который бросит от синей, а еще и человек, способный грамотно сыграть на пятаке. Необязательно бросать так, чтобы она летела со скоростью 200 км/ч. Нужно просто уметь доставлять ее на пятак, где всегда должен быть трафик, который создают игрок на «усах» и игрок непосредственно под воротами.

Да, роль защитников в большинстве несколько изменилась. По сути, это такой же нападающий, занимающий позицию на синей линии. И здесь нужен игрок, который здорово катается и сможет перекрыть всю линию. Вообще, я сторонник того, чтобы на большинство выходило два защитника. Если ты играешь «зонтиком», то вполне можно одного из нападающих в кругах вбрасывания заменить на хорошо бросающего защитника.

Хотя в этом сезоне мы пробовали и расстановку с двумя защитниками на синей линии, которые вытягивали наверх двух игроков соперника и пытались быстро сыграть внизу комбинацию «3 в 2». Это старый советский вариант, хотя он нам не совсем удавался. Но периодически его тоже можно применять.