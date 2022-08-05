Кудашов: «Большинство у нас отстает, но мы им еще и не занимались»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги контрольного матча с «Амуром» (1:2).

— Много было и хорошего, и плохого. Половина сегодняшнего состава — молодые ребята. Дали им поиграть и в большинстве, и в меньшинстве, посмотрели, где они справляются. Им нужно через это пройти, насовершать ошибок, чтобы выйти на новый уровень. Второй период был хороший. Естественно, большинство у нас отстает, но мы им еще и не занимались. Этот компонент нужно улучшать. И меньшинство тоже — гол пропустили сегодня. Есть и тактические вещи, которые нужно корректировать. Создали огромное количество моментов, надо было реализовывать, но все придет, — цитирует тренера сайт бело-голубых.

— Такое большое количество удалений с чем связано? Игроки пытались что-то доказать тренерам?

— Это обычные предсезонные игры, когда очень много желания и не всегда контролируешь клюшки, зацепы и прочее. Надо отдать должное, что играли быстро сегодня, соперник моментами не успевал. Эта быстрота принесла свои плоды, но она должна перерасти еще и в качество. У нас еще очень много работы.

— Тройки Джиошвили — Каблуков — Муранов не было сегодня в составе в связи с тем, что хотели других посмотреть?

— Да-да, все правильно. В ближайшие игры сочетания будут меняться, будем давать шанс проявить себя молодым ребятам, чтобы они набирались опыта. Мы на них рассчитываем — дальше уже от игроков зависит.

— Когда планируете Джордана Уила подключать?

— Возможно, уже в это воскресенье.

— Неприятный эпизод случился с Андреем Мироновым, но мы его все же увидели после на льду.

— Все обошлось.