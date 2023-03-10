Федоров назвал нелегким матч ЦСКА с «Северсталью»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в пятом матче с «Северсталью» (4:3) в серии первого раунда Кубка Гагарина-2023.

«Нелегкая игра получилась. Нашли силы завершить ее правильно. Готовимся дальше. После победы со счетом 9:3 немного поговорили с ребятами. Мы постарались донести до них одну вещь — в плей-офф каждая игра имеет разное значение. По ходу серии «Северсталь» так хорошо атакует, или у ЦСКА проблемы в обороне? И то, и другое, и третье, и четвертое. Если бы мы играли ответственнее, у нас не было бы проблем в обороне. Наша команда знает, как играть в обороне, у нас есть опытные игроки. Мы проходим через проблемы с поднятой головой. В спокойной обстановке изучим игру, оценим действия наших ребят», — приводит слова Федорова сайт лиги.

Счет в серии 3-2 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 12 марта в Череповце, начало — в 17.00 по московскому времени.