Разин о поражении от ЦСКА: «Серия продолжается. Едем в Череповец, в Чикаго!»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от ЦСКА (3:4) в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина-2023.

«Тяжело проигрывать. Играли хорошо, могли отыграться, переломить ход игры, но, к сожалению, не реализовали хорошие моментики, не забросили в концовке вшестером, тоже были моменты. Плохое начало игры было, некоторые ребята выпали. Потом они нашли себя, но о чем я говорю? Все напишут, что это ЦСКА потом расслабился, сами себе голы забивали (усмехается). Пять раз в сезоне обыграть ЦСКА, два из них в плей-офф, и читаешь такое... Ладно. Серия продолжается. Едем в Череповец, в Чикаго!» — приводит слова Разина сайт КХЛ.

Счет в серии 3-2 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 12 марта в Череповце, начало — в 17.00 по московскому времени.