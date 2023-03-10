В «Торпедо» рассказали о состоянии Уракова, получившего рассечение коньком по лицу в матче с «Динамо»

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов ответил на вопрос о травме форварда команды Кирилла Уракова.

«С Ураковым все хорошо. С ним сейчас работают медики, чуть позже будет ясно, насколько серьезная травма. Но думаю, что все в порядке, сейчас идет плей-офф, где такие травмы не редкость. Доверимся медикам», — приводит Sport24 слова Харламова.

Нападающий получил повреждение в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Динамо» (4:3 ОТ). Форвард московского клуба Илья Каблуков случайно попал лезвием конька по лицу Уракова.