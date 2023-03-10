В «Торпедо» рассказали о состоянии Уракова, получившего рассечение коньком по лицу в матче с «Динамо»
Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов ответил на вопрос о травме форварда команды Кирилла Уракова.
«С Ураковым все хорошо. С ним сейчас работают медики, чуть позже будет ясно, насколько серьезная травма. Но думаю, что все в порядке, сейчас идет плей-офф, где такие травмы не редкость. Доверимся медикам», — приводит Sport24 слова Харламова.
Нападающий получил повреждение в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Динамо» (4:3 ОТ). Форвард московского клуба Илья Каблуков случайно попал лезвием конька по лицу Уракова.
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Плей-офф
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|3 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
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12.03
|10.03
|16:30
|
Авангард – Сибирь
|4 : 3 ОТ
|10.03
|17:00
|
Автомобилист – Металлург
|6 : 3
|10.03
|19:30
|
Торпедо – Динамо М
|4 : 3 ОТ
|10.03
|19:30
|
ЦСКА – Северсталь
|4 : 3
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