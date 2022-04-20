Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение (4:6) от магнитогорского «Металлурга» во втором матче финала Кубка Гагарина (1-1).

— «Металлург» вовремя забил, сыграл на своих сильных качествах, на контратаках. Наша игра оставляет желать лучшего. Мы вышли не на всех поршнях. Тем не менее, были в игре достаточно долго. Нелегко отыгрываться после каждой шайбы. Пытались успокоить ребят. Хоккей — игра ошибок и скоростей. Думаю, наша команда знает об этих вещах. Будем готовиться, чтобы показать хоккей, который приносит результат.

— Что сказали в раздевалке после второго периода?

— Много не скажешь. Надо было успокоиться. То, что мы потеряли шайбу 10 раз, не совсем сыграло нам на руку.

— Семь шайб за второй период — радость для болельщиков. А для тренеров?

— Не так представляешь себе игру, не так настраиваешь команду. Мы играем для болельщиков, но не на болельщиков. Мы понимаем стороны подготовки команды. Как вы знаете, играют разные люди с разной психологией. Несколько человек не вышли на тот уровень, который планировали. Рад за болельщиков. Отличная игра в этой составляющей.

— Как избежать того, чтобы потерять свою игру, как ЦСКА в финале 2016 года?

— Мы уже начали подготовку. О всей серии не скажу, но к следующему матчу мы уже начали подготовку. Объяснили ребятам важные точки. Сейчас главное выполнить восстановительные процедуры и спокойной лететь в Москву.

— Нет сомнений по Ивану Федотову, чтобы выпустить его в старте в следующем матче?

— Сомнений нет. Ваня готовится в штатном режиме. Такие игры бывают. «Магнитка» целый сезон доказывает, что они молодцы в атаке. Мы вернемся к своей игре в Москве.

— Не было мыслей заменить Федотова после второго периода?

— Все может быть, но этого не произошло.