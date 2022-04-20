Федоров — о поражении от «Магнитки»: «Наша игра оставляет желать лучшего. Вышли не на всех поршнях»
Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение (4:6) от магнитогорского «Металлурга» во втором матче финала Кубка Гагарина (1-1).
— «Металлург» вовремя забил, сыграл на своих сильных качествах, на контратаках. Наша игра оставляет желать лучшего. Мы вышли не на всех поршнях. Тем не менее, были в игре достаточно долго. Нелегко отыгрываться после каждой шайбы. Пытались успокоить ребят. Хоккей — игра ошибок и скоростей. Думаю, наша команда знает об этих вещах. Будем готовиться, чтобы показать хоккей, который приносит результат.
— Что сказали в раздевалке после второго периода?
— Много не скажешь. Надо было успокоиться. То, что мы потеряли шайбу 10 раз, не совсем сыграло нам на руку.
— Семь шайб за второй период — радость для болельщиков. А для тренеров?
— Не так представляешь себе игру, не так настраиваешь команду. Мы играем для болельщиков, но не на болельщиков. Мы понимаем стороны подготовки команды. Как вы знаете, играют разные люди с разной психологией. Несколько человек не вышли на тот уровень, который планировали. Рад за болельщиков. Отличная игра в этой составляющей.
— Как избежать того, чтобы потерять свою игру, как ЦСКА в финале 2016 года?
— Мы уже начали подготовку. О всей серии не скажу, но к следующему матчу мы уже начали подготовку. Объяснили ребятам важные точки. Сейчас главное выполнить восстановительные процедуры и спокойной лететь в Москву.
— Нет сомнений по Ивану Федотову, чтобы выпустить его в старте в следующем матче?
— Сомнений нет. Ваня готовится в штатном режиме. Такие игры бывают. «Магнитка» целый сезон доказывает, что они молодцы в атаке. Мы вернемся к своей игре в Москве.
— Не было мыслей заменить Федотова после второго периода?
— Все может быть, но этого не произошло.
Третий матч финальной серии Кубка Гагарина пройдет в Москве 22 апреля.
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СКА - Спартак
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ЦСКА - Динамо М
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Трактор - Сал. Юлаев
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|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
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|4 - 0
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Ак Барс - Авангард
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|20.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|6 : 4