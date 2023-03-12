Заварухин о седьмом матче «Автомобилиста» с «Металлургом»: «Лучше заканчивать серию раньше»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:6) в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
— «Металлург» реализовал все свои моменты, который создал, — сказал Заварухин. — А мы не использовали шансы, которые были. Это и повлияло на результат матча.
— Каково для тренера осознавать, что в серии будет седьмой матч?
— Приятно играть такие матчи. Это накал страстей. Лучше, конечно, заканчивать серию раньше. Но это спорт. «Металлург» — хорошая мастеровитая команда с большим опытом. Это тяжелый соперник.
— Может ли вратарь Юхан Маттссон выйти в седьмом матче?
— Возможно, посмотрим. Что сейчас говорить?
Седьмой и решающий матч серии «Автомобилист» — «Металлург» состоится в Екатеринбурге 14 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.
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|33
|83
|6
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|30
|83
|7
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|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
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|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 3
|
ЦСКА - Северсталь
|3 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|3 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|6 : 3
|12.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|- : -
|12.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -