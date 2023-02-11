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Заварухин: «В конце сезона важнее всего победы, в плей-офф нужен дух победителей»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (5:3).

«Тяжело начали, медленные были по сравнению с «Динамо». Здорово, что вытянули игру, у команды есть характер, третий период запишем в наш актив. Ребята сыграли по заданию, хорошие голы, хорошая победа.

Что изменили во втором перерыве? Стали играть проще, был прессинг. Когда забивал Мэйсек, Волк пошел на ворота, этого не хватали. Не хватало два периода нам позиционной обороны, она была пассивной, в раздевалке был мужской разговор.

Что важнее в конце сезона? Прежде всего — победы, в плей-офф нужен дух победителей. Возможно, на Дальнем Востоке дадим сыграть ребятам через игру, там тяжелый выезд, разница часовых поясов. Важно, чтобы они были готовы к дальнейшим играм», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/11/509709.html
Николай Заварухин
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Минск)
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