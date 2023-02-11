Вудкрофт: «Руководство и тренерский штаб приняли решение отправить Варфоломеева в фарм-клуб. На данный момент это оптимально»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:5).

— Хорошо играли первые 40 минут матча. Сделали все, чтобы одержать победу. Но в третьем периоде оказались не готовы к такому давлению от соперника. Неудачно действовали в некоторых ситуациях, были ошибки, которые недопустимы. Например, неудачно действовали перед своими воротами. Или не выводили шайбу. Третий период провели плохо. Это разочаровывает, учитывая важную концовку регулярки. Но мы должны оставаться собранными и продолжать двигаться дальше.

— У «Динамо» бывают как крупные победы, так и крупные поражения. В этом матче тоже все менялось по ходу игры. Как вы считаете, с чем это связано?

— Сложно сказать с ходу. Конечно, надо играть более стабильно. Наша команда сталкивалась с многими вызовами и трудностями. Все это сказывалось на стабильности.

— В течение сезона у «Динамо» не работало большинство должным образом, но при этом сегодня было заброшено две шайбы в ворота «Автомобилиста» в большинстве. В чем секрет?

— Были травмы у ключевых хоккеистов, и это сказалось на нашем большинстве. Парни вернулись в состав, и реализация улучшилась.

— Джозеф Душак участвовал в шести шайбах минского «Динамо». Насколько образцово-показательна игра Джозефа в атаке?

— Джозеф Душак отличный атакующий защитник. Он отлично показал себя в последних играх. Создавал много голевых моментов в атаке. Другие игроки должны делать свою работу. Например, у Дмитрия Дерябина немного другая специализация, она не менее важна. Парни могут не отмечаться в графе заброшенных шайб, но они в командный результат привносят не меньше. Из этих составляющих и складывается результат.

— Павел Варфоломеев отправился в жлобинский «Металлург». Почему?

— Руководство и тренерский штаб приняли решение отправить хоккеиста в фарм-клуб. На данный момент это оптимально для игрока и команды.