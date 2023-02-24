Заварухин: «Думаю, ребята поймут, что от них ждут большего»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (1:5).
— Сегодня игра не получилась. «Трактор» доминировал. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. С первой смены привозим себе голы, ошибки на ровном месте. Не было атаки. Тяжелый матч для нас.
— Чем можно объяснить такую игру? Может не пришли в себя после поездки на Дальний Восток?
— Будем разбираться. Есть время до плей-офф поработать. Надеюсь, будем в хорошем физическом и психологическом состоянии. Думаю, ребята поймут, что от них ждут большего.
— Стоит ждать Трямкина, Голышева и Широкова к первым играм плей-офф?
— Для нас это большие потери. Ждем, что скажет медицинский штаб.
— Что с Белоусовым, который получил травму после заблокированного броска?
— Он в третьем периоде выходил и играл.
— Команда теперь вряд ли попадет в топ-3 Востока. Неприятно ощущать такой спад, который начался после декабрьской паузы?
— Неприятно. Приятно идти наверху. Падать всегда тяжело. Нужно было занять топ-4, чтобы иметь преимущество домашней площадки. Есть игра в Новосибирске, будем смотреть.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|66
|42
|24
|92
|3
|Локомотив
|67
|40
|27
|90
|4
|Торпедо
|67
|42
|25
|90
|5
|Динамо М
|66
|37
|29
|84
|6
|Витязь
|67
|34
|33
|76
|7
|Северсталь
|66
|30
|36
|73
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|67
|28
|39
|64
|10
|Куньлунь
|66
|21
|45
|49
|11
|Сочи
|66
|9
|57
|28
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Авангард
|67
|39
|28
|85
|3
|Сал. Юлаев
|67
|37
|30
|84
|4
|Сибирь
|67
|38
|29
|83
|5
|Автомобилист
|67
|36
|31
|81
|6
|Металлург
|66
|34
|32
|80
|7
|Адмирал
|67
|33
|34
|75
|8
|Нефтехимик
|67
|32
|35
|70
|9
|Трактор
|67
|30
|37
|70
|10
|Амур
|67
|29
|38
|67
|11
|Барыс
|67
|27
|40
|61
|24.02
|12:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|1 : 3
|24.02
|13:00
|
Авангард – Торпедо
|4 : 3 ОТ
|24.02
|15:00
|
Автомобилист – Трактор
|1 : 5
|24.02
|16:30
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|24.02
|17:00
|
Нефтехимик – Куньлунь
|- : -
|24.02
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -
|24.02
|17:30
|
Ак Барс – Металлург
|- : -
|24.02
|18:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -