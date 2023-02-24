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ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Ак Барс» — «Металлург», ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 24 февраля

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Игроки ЦСКА Антон Слепышев, Никита Нестеров и Артем Сергеев.
Фото Владимир Беззубой, photo.khl.ru
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ.

24 февраля, пятница

12.30 (мск) «Сибирь» — «Салават Юлаев»

13.00 «Авангард» — «Торпедо»

15.00 «Автомобилист» — «Трактор»

16.30 «Барыс» — «Локомотив»

17.00 «Нефтехимик» — «Куньлунь»

17.00 «Сочи» — «Северсталь»

17.30 «Ак Барс» — «Металлург»

18.00 ЦСКА — «Динамо» Москва

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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1.03
2.03
3.03
24.02 12:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 - : -
24.02 13:00
Авангард – Торпедо
 - : -
24.02 15:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
24.02 16:30
Барыс – Локомотив
 - : -
24.02 17:00
Нефтехимик – Куньлунь
 - : -
24.02 17:00
Сочи – Северсталь
 - : -
24.02 17:30
Ак Барс – Металлург
 - : -
24.02 18:00
ЦСКА – Динамо М
 - : -
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