ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Ак Барс» — «Металлург», ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 24 февраля
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ.
24 февраля, пятница
12.30 (мск) «Сибирь» — «Салават Юлаев»
15.00 «Автомобилист» — «Трактор»
17.00 «Нефтехимик» — «Куньлунь»
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20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
3.03
|24.02
|12:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|24.02
|13:00
|
Авангард – Торпедо
|- : -
|24.02
|15:00
|
Автомобилист – Трактор
|- : -
|24.02
|16:30
|
Барыс – Локомотив
|- : -
|24.02
|17:00
|
Нефтехимик – Куньлунь
|- : -
|24.02
|17:00
|
Сочи – Северсталь
|- : -
|24.02
|17:30
|
Ак Барс – Металлург
|- : -
|24.02
|18:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -
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