ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ: «Ак Барс» — «Металлург», ЦСКА — «Динамо» Москва и другие матчи 24 февраля

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ.

24 февраля, пятница

12.30 (мск) «Сибирь» — «Салават Юлаев»

13.00 «Авангард» — «Торпедо»

15.00 «Автомобилист» — «Трактор»

16.30 «Барыс» — «Локомотив»

17.00 «Нефтехимик» — «Куньлунь»

17.00 «Сочи» — «Северсталь»

17.30 «Ак Барс» — «Металлург»

18.00 ЦСКА — «Динамо» Москва

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут