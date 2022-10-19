Заварухин — о поражении от СКА: «Автомобилист» не был готов к таким скоростям»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин назвал причины поражения от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Хорошая игра, много было борьбы. Чтобы обыграть СКА, нужно, чтобы все 22 человека были готовы к этой борьбе и скоростям. Прежде всего, нам соперник не позволил быстро действовать в атаке — быстро накрывали. И нужно быть более готовым к такому матчу. Сегодня у нас не все были готовы.
Не скажу, чтобы перегорели. Настраивали ребят на матч с лидером чемпионата. Они не были готовы к этим скоростям. У кого-то было лучше состояние, у кого-то хуже. Много нюансов. Проиграли, посмотрим и разберем эту игру. Тренер недоволен, когда команда проигрывает», — приводит слова Заварухина «РБ Спорт».
«Автомобилист» занимает вторую строчку в Восточной конференции с 29 очками в 20 играх.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|20
|18
|2
|37
|2
|Динамо М
|20
|13
|7
|29
|3
|Локомотив
|19
|12
|7
|27
|4
|ЦСКА
|19
|12
|7
|27
|5
|Витязь
|20
|10
|10
|24
|6
|Торпедо
|19
|11
|8
|23
|7
|Спартак
|21
|9
|12
|23
|8
|Северсталь
|20
|9
|11
|22
|9
|Динамо Мн
|20
|8
|12
|20
|10
|Куньлунь
|21
|8
|13
|19
|11
|Сочи
|18
|3
|15
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|20
|13
|7
|29
|2
|Автомобилист
|20
|14
|6
|29
|3
|Сал. Юлаев
|19
|11
|8
|25
|4
|Барыс
|20
|11
|9
|23
|5
|Ак Барс
|19
|9
|10
|22
|6
|Сибирь
|21
|10
|11
|22
|7
|Адмирал
|20
|9
|11
|20
|8
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|9
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|16
|11
|Амур
|19
|5
|14
|13
|20.10
|12:00
|
Амур – Витязь
|- : -
|20.10
|19:00
|
Северсталь – Сал. Юлаев
|- : -
|20.10
|19:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|20.10
|19:30
|
Динамо М – Локомотив
|- : -