Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин назвал причины поражения от СКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, много было борьбы. Чтобы обыграть СКА, нужно, чтобы все 22 человека были готовы к этой борьбе и скоростям. Прежде всего, нам соперник не позволил быстро действовать в атаке — быстро накрывали. И нужно быть более готовым к такому матчу. Сегодня у нас не все были готовы.

Не скажу, чтобы перегорели. Настраивали ребят на матч с лидером чемпионата. Они не были готовы к этим скоростям. У кого-то было лучше состояние, у кого-то хуже. Много нюансов. Проиграли, посмотрим и разберем эту игру. Тренер недоволен, когда команда проигрывает», — приводит слова Заварухина «РБ Спорт».

«Автомобилист» занимает вторую строчку в Восточной конференции с 29 очками в 20 играх.