Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

19 октября, 23:37

Гатиятулин доволен игрой «Трактора» в обороне в матче с «Авангардом»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Авангардом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В первом периоде был небольшой отрезок, когда мы стали терять шайбу и соперник поддавил. Тем не менее мы перестроились, хорошо сыграли в обороне. Перед прошлой игрой получилось дать команде полноценный выходной. Видно, что ребята свежие, принимают правильные решения и быстрее реагируют», — приводит слова Гатиятулина сайт лиги.

«Трактор» с 19 очками в 21 матче идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/19/504103.html
КХЛ
ХК Авангард
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
2
0
Читайте также
Великая теннисистка и подруга Курниковой попалась на кокаине: история Хингис
Матч ЧМ-2022 завершили на 7 минут раньше. А потом играли в поддавки
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Эрдоган заявил Зеленскому о важности дипломатического решения конфликта на Украине
Владелец кафе в Париже выпроводил украинцев со словами «Да здравствует Путин!»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воробьев рассказал о судьбе Николая Голдобина: «Обмен мы не рассматривали»

Заварухин — о поражении от СКА: «Автомобилист» не был готов к таким скоростям»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 20 18 2 37
2 Динамо М 20 13 7 29
3 Локомотив 19 12 7 27
4 ЦСКА 19 12 7 27
5 Витязь 20 10 10 24
6 Торпедо 19 11 8 23
7 Спартак 21 9 12 23
8 Северсталь 20 9 11 22
9 Динамо Мн 20 8 12 20
10 Куньлунь 21 8 13 19
11 Сочи 18 3 15 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 20 13 7 29
2 Автомобилист 20 14 6 29
3 Сал. Юлаев 19 11 8 25
4 Барыс 20 11 9 23
5 Ак Барс 19 9 10 22
6 Сибирь 21 10 11 22
7 Адмирал 20 9 11 20
8 Трактор 21 8 13 19
9 Нефтехимик 20 8 12 17
10 Авангард 20 7 13 16
11 Амур 19 5 14 13
Результаты / календарь
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
20.10 12:00
Амур – Витязь
 - : -
20.10 19:00
Северсталь – Сал. Юлаев
 - : -
20.10 19:00
Торпедо – Сочи
 - : -
20.10 19:30
Динамо М – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости