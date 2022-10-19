Гатиятулин доволен игрой «Трактора» в обороне в матче с «Авангардом»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Авангардом» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«В первом периоде был небольшой отрезок, когда мы стали терять шайбу и соперник поддавил. Тем не менее мы перестроились, хорошо сыграли в обороне. Перед прошлой игрой получилось дать команде полноценный выходной. Видно, что ребята свежие, принимают правильные решения и быстрее реагируют», — приводит слова Гатиятулина сайт лиги.
«Трактор» с 19 очками в 21 матче идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.
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Амур – Витязь
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Северсталь – Сал. Юлаев
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