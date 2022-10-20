Роман Ротенберг: «СКА на связи с Гусевым. Думаю, скоро будет решение»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги победного для команды матча с «Автомобилистом» (3:1).
Питреский клуб одержал 18-ю победу в сезоне КХЛ-2022/23 и продолжает возглавлять таблицу Западной конференции с 37 очками в 20 матчах.
— Очень серьезно готовились, тренировались. Работали над ошибками. Первые десять минут сыграли на высоком уровне, но потом по непонятным для меня причинам отошли от нашей игры и подарили подарки сопернику. Перестали отдавать лишние пасики. Хорошая командная победа. Благодарны болельщикам, которые нас поддерживали. Они давали нам дополнительную энергию. Есть над чем работать, готовимся к следующей игре.
— В НХЛ начался сезон. Связываетесь ли вы с Никитой Гусевым?
— Мы с Никитой на связи. Он очень многое сделал для нашей организации, для сборной России и нашего хоккея. Время покажет. Думаю, скоро будет решение. Конечно, мы всегда ждем Никиту. Я верю в то, что он еще может помочь нашему хоккею. Это одаренный игрок. Что касается физики и скорости, это все поправимо. С его игровым мышлением он может быть одним из лучших игроков у нас, — приводит слова Ротендерга «РБ Спорт».
30-летний Гусев выступал за СКА в минувшем сезоне. На его счету 31 матч в регулярном чемпионате, в которых он набрал 35 (10+25) очков. Также у него 16 (7+9) очков в 16 матчах плей-офф. Сейчас игрок находится без клуба.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|20
|18
|2
|37
|2
|Динамо М
|20
|13
|7
|29
|3
|Локомотив
|19
|12
|7
|27
|4
|ЦСКА
|19
|12
|7
|27
|5
|Витязь
|20
|10
|10
|24
|6
|Торпедо
|19
|11
|8
|23
|7
|Спартак
|21
|9
|12
|23
|8
|Северсталь
|20
|9
|11
|22
|9
|Динамо Мн
|20
|8
|12
|20
|10
|Куньлунь
|21
|8
|13
|19
|11
|Сочи
|18
|3
|15
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|20
|13
|7
|29
|2
|Автомобилист
|20
|14
|6
|29
|3
|Сал. Юлаев
|19
|11
|8
|25
|4
|Барыс
|20
|11
|9
|23
|5
|Ак Барс
|19
|9
|10
|22
|6
|Сибирь
|21
|10
|11
|22
|7
|Адмирал
|20
|9
|11
|20
|8
|Трактор
|21
|8
|13
|19
|9
|Нефтехимик
|20
|8
|12
|17
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|16
|11
|Амур
|19
|5
|14
|13
|20.10
|12:00
|
Амур – Витязь
|- : -
|20.10
|19:00
|
Северсталь – Сал. Юлаев
|- : -
|20.10
|19:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|20.10
|19:30
|
Динамо М – Локомотив
|- : -