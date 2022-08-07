Бывший тренер «Авангарда» Канарейкин оценил селекцию омского клуба
Экс-главный тренер «Металлурга» и «Авангарда» Федор Канарейкин оценил селекцию омского клуба.
«Я вижу, что комплектование у «Авангарда» еще не закончено, команды с такими амбициями, большими задачами всегда стараются усиливаться вплоть до дедлайна. Уверен, омичи ищут пятого легионера, работают в этом направлении. Другой вопрос, на какую позицию — вратаря или атакующего защитника, чтобы встроить его в розыгрыш большинства. Мне кажется, клуб не будет спешить с этим вопросом. Сначала надо понять, куда легионер больше нужен. Ведь никто же не мешает в большинстве попробовать наиграть на роль дирижера на синей линии кого-то из тех, кто уже есть в составе.
Классные исполнители для реализации лишнего у «Авангарда» есть — Найт, Буше, Ткачев, Грицюк, никуда не делся и Антон Курьянов, который отвечает за эту работу в тренерском штабе. Единственное, я бы поспорил, что на роль дирижера нужен защитник непосредственно с правым хватом, как все рассуждают в прессе», — сказал Канарейкин Betonmobile.ru.
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|5
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|8
|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|10
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|0
|11
|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
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|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
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|1/4 финала конференции
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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