Бывший тренер «Авангарда» Канарейкин оценил селекцию омского клуба

Экс-главный тренер «Металлурга» и «Авангарда» Федор Канарейкин оценил селекцию омского клуба.

«Я вижу, что комплектование у «Авангарда» еще не закончено, команды с такими амбициями, большими задачами всегда стараются усиливаться вплоть до дедлайна. Уверен, омичи ищут пятого легионера, работают в этом направлении. Другой вопрос, на какую позицию — вратаря или атакующего защитника, чтобы встроить его в розыгрыш большинства. Мне кажется, клуб не будет спешить с этим вопросом. Сначала надо понять, куда легионер больше нужен. Ведь никто же не мешает в большинстве попробовать наиграть на роль дирижера на синей линии кого-то из тех, кто уже есть в составе.

Классные исполнители для реализации лишнего у «Авангарда» есть — Найт, Буше, Ткачев, Грицюк, никуда не делся и Антон Курьянов, который отвечает за эту работу в тренерском штабе. Единственное, я бы поспорил, что на роль дирижера нужен защитник непосредственно с правым хватом, как все рассуждают в прессе», — сказал Канарейкин Betonmobile.ru.