Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:1).

«Мы сделали несколько хороших вещей, которые помогли нашей игре. Это то, чего не хватало как раз, поэтому и результат такой. Ребята заслуживали победы, они молодцы. Реализация помогла, правильно играли по позициям, заставили соперника ошибаться. Они очень много атаковали, но допускали ошибки. Мы эти ошибки использовали.

Все то, что делается, в том числе в тренировочном процессе, делается для того, чтобы команда была в нормальном состоянии. А дальше уже — это наша кухня. Иногда получается, иногда не получается, но мы знаем, что мы делаем. По поводу Радулова известно, что он заболел. Войнов пропустил сегодняшний матч, поставили молодого мальчика (Всеволода Альметкина — прим. «СЭ»), посмотреть на него решили", — сказал Билялетдинов.

«Динамо» перебросало «Ак Барс» 43-17 по броскам в створ.