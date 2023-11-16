Билялетдинов — о 900 очках Шипачева: «Это большое достижение, не каждый спортсмен может достичь»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:1) прокомментировал 900-й балл за результативность нападающего Вадима Шипачева.
— 900 очков Шипачева — это очень большое достижение. Не каждый спортсмен может достичь такого результата, он молодец и сам забивает и отдает. Мы его поздравляем и ждем, что он будет еще больше забивать и отдавать, — сказал Билялетдинов. — Дыняк и Лукоянов в первом звене? Они играют хорошо и достаточно стабильно, но то что вышли первыми — это по другой причине. В какой-то степени наша внутренняя кухня.
За свою карьеру в КХЛ Вадим провел 948 матчей и набрал 900 (285+615) очков по системе гол+пас. Нападающий играл за «Северсталь», СКА, «Динамо» (Москва) и «Ак Барс». Шипачев на втором месте в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ. На первом месте Сергей Мозякин. На его счету 928 (419+509) очков в 842 играх.
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|38
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|6
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|16
|14
|34
|7
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|8
|Северсталь
|30
|13
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|31
|9
|Сочи
|32
|13
|19
|28
|10
|Витязь
|32
|11
|21
|26
|11
|Куньлунь РС
|35
|10
|25
|25
|16.11
|15:30
|
Сибирь – Металлург Мг
|2 : 3 ОТ
|16.11
|17:00
|
Трактор – Барыс
|2 : 0
|16.11
|19:00
|
Локомотив – Куньлунь РС
|5 : 4
|16.11
|19:00
|
Северсталь – СКА
|2 : 5
|16.11
|19:00
|
Ак Барс – Динамо М
|4 : 1
|16.11
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|1 : 2
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|19:30
|
Спартак – Сал. Юлаев
|6 : 2
|16.11
|19:30
|
Сочи – Лада
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