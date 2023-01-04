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Билялетдинов о победе над «Северсталью»: «Главное выиграли — остальное будем поправлять»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Северсталью»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Соперник был мобильным, переигрывал нас в скорости, поэтому откатывались рано, не успевали к шайбе. Главное — выиграли, все остальное будем поправлять. Те игроки, что пропустили матч, болеют. Игра Войнова? Забил два гола, это игрок хорошего уровня. Пока он отсутствовал, большинство было другим, сложно было кого-то найти. Любая победа придает уверенность. Мы понимаем, в какой ситуации находимся, над чем надо работать. Ребята стараются, есть понимание с их стороны — это главное», — цитирует Билялетдинова пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» с 53 очками занимает 7-е место в Восточной конференции. «Северсталь» с 47 очками — на 8-й строчке «Запада».

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
Зинэтула Билялетдинов
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