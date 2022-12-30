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Сегодня, 22:45

Билялетдинов: «Ребята пытаются играть так, как мы хотим, но пока не все в порядке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:1) в матче КХЛ.

«Мне кажется, что игра была очень интересной для всех — для зрителей, в первую очередь. Соперник был настроен по-боевому, мы были готовы к этому, но не все получилось так, как хотели. Хороший второй период и завершающий третий. Доволен ребятами, они пытаются играть так, как мы хотим, но пока не все в порядке. Тем не менее, все сыграли хорошо, вратарская позиция хорошая была. Галимов? Его лучший матч впереди (улыбается).

Что касается шайбы в большинстве, соперник сыграл достойно, и в целом в большинстве не все получается. Есть вопросы, которые надо исправлять. Вратари у нас играют хорошо, если будут играть еще лучше — будет здорово», — приводит слова Билялетдинова сайт КХЛ.

«Ак Барс» набрал 51 очко в 45 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Зинэтула Билялетдинов
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