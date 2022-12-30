Игорь Никитин: «Мы не хотели отдавать победу ЦСКА, но неправильно сыграли в овертайме»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«ЦСКА заслужил победу. Мы не хотели сопернику ее отдавать, но неправильно сыграли в овертайме. Парни — молодчики, много сил потратили, много меньшинства выстояли, сражались. Не так много моментов было в атаке, но смогли выжать из них гол. Готовимся дальше. Всех с наступающим Новым годом! Что предложить сопернику в следующем матче? Понимание, наверное, есть. С такими соперниками, как ЦСКА, очень многое значат нейтральные шайбы, потому что у армейцев достаточно мастерства. Если ты не лишаешь мастеровитых игроков шайбы, то приходится обороняться. Начнем с этого.
Почему пропустили в овертайме? Может быть — усталость, может — психологический барьер, что игра перешла в овертайм. Болельщики и ходят на трибуны, поскольку происходят такие ошибки, в противном случае — непросто было бы забить. Ротация в звеньях? Было много меньшинства, поэтому и приходилось менять тройки. Центральных также меняли, чтобы не проиграть на вбрасываниях. Матч диктует свой сценарий, нужно подстраиваться", — цитирует пресс-служба КХЛ Никитина.
ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко. «Локомотив» располагается 2-й на строчке с 65 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|46
|35
|11
|74
|2
|Локомотив
|46
|29
|17
|65
|3
|ЦСКА
|44
|28
|16
|61
|4
|Торпедо
|45
|28
|17
|59
|5
|Динамо М
|45
|26
|19
|59
|6
|Спартак
|46
|21
|25
|49
|7
|Витязь
|45
|20
|25
|48
|8
|Северсталь
|45
|18
|27
|46
|9
|Динамо Мн
|46
|17
|29
|43
|10
|Куньлунь
|46
|16
|30
|36
|11
|Сочи
|44
|5
|39
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|45
|28
|17
|62
|2
|Металлург
|45
|27
|18
|60
|3
|Авангард
|45
|27
|18
|58
|4
|Сибирь
|47
|27
|20
|57
|5
|Сал. Юлаев
|45
|23
|22
|55
|6
|Адмирал
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|45
|22
|23
|51
|8
|Трактор
|46
|19
|27
|44
|9
|Барыс
|45
|20
|25
|43
|10
|Амур
|44
|18
|26
|42
|11
|Нефтехимик
|45
|19
|26
|41
|3.01
|10:00
|
Амур – Динамо Мн
|- : -
|3.01
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|3.01
|15:00
|
Автомобилист – Авангард
|- : -
|3.01
|17:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|3.01
|17:00
|
Витязь – Куньлунь
|- : -
|3.01
|17:00
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -