Игорь Никитин: «Мы не хотели отдавать победу ЦСКА, но неправильно сыграли в овертайме»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«ЦСКА заслужил победу. Мы не хотели сопернику ее отдавать, но неправильно сыграли в овертайме. Парни — молодчики, много сил потратили, много меньшинства выстояли, сражались. Не так много моментов было в атаке, но смогли выжать из них гол. Готовимся дальше. Всех с наступающим Новым годом! Что предложить сопернику в следующем матче? Понимание, наверное, есть. С такими соперниками, как ЦСКА, очень многое значат нейтральные шайбы, потому что у армейцев достаточно мастерства. Если ты не лишаешь мастеровитых игроков шайбы, то приходится обороняться. Начнем с этого.

Почему пропустили в овертайме? Может быть — усталость, может — психологический барьер, что игра перешла в овертайм. Болельщики и ходят на трибуны, поскольку происходят такие ошибки, в противном случае — непросто было бы забить. Ротация в звеньях? Было много меньшинства, поэтому и приходилось менять тройки. Центральных также меняли, чтобы не проиграть на вбрасываниях. Матч диктует свой сценарий, нужно подстраиваться", — цитирует пресс-служба КХЛ Никитина.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко. «Локомотив» располагается 2-й на строчке с 65 очками.