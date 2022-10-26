Знарок: «Билялетдинов и так нам много помогает, он постоянно с нами»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4).
— Трудно выиграть матч с одним голом, и ненужные удаления нас подвели. Первый период проиграли, с 0:2 сложно вытаскивать матч.
— В чем причина этих ненужных удалений — переизбытке эмоций?
— Думаю, да, видите — за шайбу боролся, сунул клюшку, и 2 минуты получил.
— Какие пути выхода из кризиса вы видите?
— Мы пытаемся их найти, конечно. По движению лучше стали вроде бы.
— Какая обстановка сейчас в раздевалке?
— Естественно, не очень. Но нужно не падать духом.
— Вас знают как сильного тренера-мотиватора, после перерывов команда играла активнее. Чего не хватило? У вас же мастера в команде.
— Реализации не хватило, мне трудно ответить, почему.
— Сегодня у вас есть вопросы к вратарю?
— Может быть, в первой шайбе.
— Есть информация о разделении на лагеря в команде, как вы на них реагируете?
— Когда команда проигрывает, появляется очень много беспочвенных слухов.
— В такой серии поражений нужно что-то менять. Вы задумывались об усилении тренерского штаба? О приглашении Зинэтулы Билялетдинова на лавку?
— Пока не задумывались, до вашего вопроса. Билялетдинов и так нам много помогает, он постоянно с нами.
— Александр Радулов, Кирилл Семенов и Вадим Шипачев должны делать разницу, но пока не помогают вам.
— Естественно, мы от них ждем большего, потому что это мастера, которые должны решать игры.
Поражение от «Салавата Юлаева» в Уфе (1:4) стало для «Ак Барса» девятым в десяти последних матчах.
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