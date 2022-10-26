Шипачев: «Так играть нельзя, только извинения перед болельщиками»
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев прокомментировал третье «Зеленое дерби» сезона в Уфе и обратился к болельщикам команды после поражения от «Салавата Юлаева» (1:4).
— Как сейчас «Ак Барсу» выйти из этой ситуации?
— Только работать. Мы пытаемся и тактику менять, и сочетания, но пока ничего не получается. Мало забиваем, с таким нападением голов должно быть намного больше, но пока не залетает. Все придет только через работу, и каждый должен больше требовать с себя. Все в команде понимают, что ситуация тяжелая, и сама собой она не разрешится. Никто не хочет никаких обменов, нас собрали как команду, и мы должны вместе из этой ситуации вылезти. Каждому нужно спрашивать с себя, в том числе и мне — наша тройка забивает через игру, через две.
Скажу за себя — нужно работать, чтобы физически быть сильнее, играть проще, тогда шайба будет залетать. Хотя все и так стараются играть «от печки», но мы все равно пропускаем ненужные голы. Ненужные удаления получаем тоже, пока все снежным комом катится, надо его уже растопить.
— Что нужно знать сейчас болельщикам?
— Я извиняюсь перед болельщиками за сегодняшний матч, так играть нельзя. Самый принципиальный матч для «Ак Барса», и так обосраться. Только извинения, мы постараемся исправить ситуацию, и я уверен, что мы ее исправим. Понятно, что болельщики и так нас уже давно терпят, но хотелось бы попросить еще чуть-чуть терпения, тут больше нечего сказать. Мы будем работать и пытаться все изменить, и очень будем ждать вас на трибунах, нам нужна ваша поддержка.
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