Знарок может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Ак Барса»

Как стало известно «СЭ», Олег Знарок может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Ак Барса» после поражения от «Салавата Юлаева». Казанцы проиграли в 9 из 10 последних матчей.

По нашей информации, судьба тренера будет решена после возвращения команды в Казань.

Знарок возглавляет «Ак Барс» с июля нынешнего года. В данный момент команда из Казани занимает седьмое место в таблице Восточной конференции с 22 очками в 22 матчах.