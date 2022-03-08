Квартальнов: «Рады, что наконец-то обыграли «Авангард». Здорово, что возвращаем серию в Казань»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Авангардом» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (3:2 ОТ).
— Хорошая игра. Рады, что наконец-то обыграли «Авангард» в овертайме, потому что в прошлом году и в этом в овертаймах мы были очень не очень. Здорово, что едем в Казань, возвращаем серию туда.
— В овертайме «Авангард» имеет право на ошибку, «Ак Барс» — нет. Что вы говорили в перерыве?
— Что говорил? Ну, в общем-то говорил, хватит, наверное, и наш черед должен прийти. Ребятам там, наверное, не надо особо ничего говорить, все понимают прекрасно.
— Зарипова не было в составе. Почему так?
— Тренерское решение, дали отдохнуть.
— Говорили, что это последний матч.
— Но мы так не думали.
— Как вы настраивали ребят, чтобы наконец-то переиграть Грубеца?
— Мы и сегодня играли, хорошие были моменты и в первом, и во втором, здорово, что забили три гола, по сравнению с прошлой игрой. Понимаете, все на тоненького, здорово, что перевернули вот эту как бы страничку.
— А по поводу перестановок что можете сказать?
— Ну, тоже надо что-то менять, когда счет в серии 0-3. Поменяли, пока сработало.
— Сегодня действительно была другая игра от «Ак Барса». За счет чего удалось достичь такого результата?
— Я не думаю, что мы сильно много поменяли, еще раз говорю, мы забили, реализовали те моменты, которые были, а в прошлой игре не забили, в этом то и есть разница. Тут можно говорить, что успокоили ребят и не успокоили. Нельзя было сегодня проигрывать, давление было на ребят, они в общем-то справились, оно дальше будет продолжаться, но ничего у нас, еще раз говорю, хорошая команда, которая умеет играть.
— Есть ли какое-то разочарование, может, что вратарь соперника тащит, а Тимур Билялов не справляется с какими-то моментами?
— Тимур играет очень хорошо, нас устраивает. Еще раз говорю, тут дело в нас, надо чуть больше где-то забивать, в общем-то чуть больше играть в стык. Там если бы клюшка в одной руке была, там бы ни первого, ни второго голов бы не было.
Счет в серии «Авангард» — «Ак Барс» — 3-1. Пятый матч состоится 10 марта в Казани.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|1 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|3 : 4