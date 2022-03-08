Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:30

Квартальнов: «Рады, что наконец-то обыграли «Авангард». Здорово, что возвращаем серию в Казань»

Квартальнов прокомментировал победу «Ак Барса» в четвертом матче серии против «Авангарда»
Надежда Тонконог
Корреспондент

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Авангардом» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (3:2 ОТ).

— Хорошая игра. Рады, что наконец-то обыграли «Авангард» в овертайме, потому что в прошлом году и в этом в овертаймах мы были очень не очень. Здорово, что едем в Казань, возвращаем серию туда.

— В овертайме «Авангард» имеет право на ошибку, «Ак Барс» — нет. Что вы говорили в перерыве?

— Что говорил? Ну, в общем-то говорил, хватит, наверное, и наш черед должен прийти. Ребятам там, наверное, не надо особо ничего говорить, все понимают прекрасно.

— Зарипова не было в составе. Почему так?

— Тренерское решение, дали отдохнуть.

— Говорили, что это последний матч.

— Но мы так не думали.

— Как вы настраивали ребят, чтобы наконец-то переиграть Грубеца?

— Мы и сегодня играли, хорошие были моменты и в первом, и во втором, здорово, что забили три гола, по сравнению с прошлой игрой. Понимаете, все на тоненького, здорово, что перевернули вот эту как бы страничку.

— А по поводу перестановок что можете сказать?

— Ну, тоже надо что-то менять, когда счет в серии 0-3. Поменяли, пока сработало.

— Сегодня действительно была другая игра от «Ак Барса». За счет чего удалось достичь такого результата?

— Я не думаю, что мы сильно много поменяли, еще раз говорю, мы забили, реализовали те моменты, которые были, а в прошлой игре не забили, в этом то и есть разница. Тут можно говорить, что успокоили ребят и не успокоили. Нельзя было сегодня проигрывать, давление было на ребят, они в общем-то справились, оно дальше будет продолжаться, но ничего у нас, еще раз говорю, хорошая команда, которая умеет играть.

— Есть ли какое-то разочарование, может, что вратарь соперника тащит, а Тимур Билялов не справляется с какими-то моментами?

— Тимур играет очень хорошо, нас устраивает. Еще раз говорю, тут дело в нас, надо чуть больше где-то забивать, в общем-то чуть больше играть в стык. Там если бы клюшка в одной руке была, там бы ни первого, ни второго голов бы не было.

Счет в серии «Авангард» — «Ак Барс» — 3-1. Пятый матч состоится 10 марта в Казани.

Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
1
0
Читайте также
«У нас забрали ЧЕ-1992, и это травмировало нас». Как югославский футбол жил в международной изоляции
«Наш хоккей в одно время развивался без иностранцев. И мы были непобедимы». Фетисов рассказал, как на КХЛ отразится отъезд легионеров
Реклама
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: первый раунд
Емелин: «Если бы мне сказали, что будем вести в серии 3-1, я бы сильно удивился»
«Динамо» провалило серию, но ветераны вытащили команду! 41-летний вратарь вдохнул новую жизнь
Вудкрофт: «Команда боролась до последнего. Очень обидно, что опять не хватило совсем чуть-чуть»
Кагарлицкий: «Камбэк с 0-3? Мы хотим войти в историю»
Андрей Миронов о серии с «Северсталью»: «Все самое интересное впереди»
Разин о серии с «Динамо»: «Побоялись выиграть. Все начинается с нуля»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Миронов о серии с «Северсталью»: «Все самое интересное впереди»

Кагарлицкий: «Камбэк с 0-3? Мы хотим войти в историю»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
0 - 0
1 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
2 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
6. Северсталь - Динамо М
0 - 0
2 - 2
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
0 - 0
3 - 1
Результаты / календарь
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
12.03
8.03 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 3 : 6
8.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 3 ОТ
8.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 2 : 3 ОТ
8.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 3 : 4
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости