Квартальнов: «Рады, что наконец-то обыграли «Авангард». Здорово, что возвращаем серию в Казань»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Авангардом» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (3:2 ОТ).

— Хорошая игра. Рады, что наконец-то обыграли «Авангард» в овертайме, потому что в прошлом году и в этом в овертаймах мы были очень не очень. Здорово, что едем в Казань, возвращаем серию туда.

— В овертайме «Авангард» имеет право на ошибку, «Ак Барс» — нет. Что вы говорили в перерыве?

— Что говорил? Ну, в общем-то говорил, хватит, наверное, и наш черед должен прийти. Ребятам там, наверное, не надо особо ничего говорить, все понимают прекрасно.

— Зарипова не было в составе. Почему так?

— Тренерское решение, дали отдохнуть.

— Говорили, что это последний матч.

— Но мы так не думали.

— Как вы настраивали ребят, чтобы наконец-то переиграть Грубеца?

— Мы и сегодня играли, хорошие были моменты и в первом, и во втором, здорово, что забили три гола, по сравнению с прошлой игрой. Понимаете, все на тоненького, здорово, что перевернули вот эту как бы страничку.

— А по поводу перестановок что можете сказать?

— Ну, тоже надо что-то менять, когда счет в серии 0-3. Поменяли, пока сработало.

— Сегодня действительно была другая игра от «Ак Барса». За счет чего удалось достичь такого результата?

— Я не думаю, что мы сильно много поменяли, еще раз говорю, мы забили, реализовали те моменты, которые были, а в прошлой игре не забили, в этом то и есть разница. Тут можно говорить, что успокоили ребят и не успокоили. Нельзя было сегодня проигрывать, давление было на ребят, они в общем-то справились, оно дальше будет продолжаться, но ничего у нас, еще раз говорю, хорошая команда, которая умеет играть.

— Есть ли какое-то разочарование, может, что вратарь соперника тащит, а Тимур Билялов не справляется с какими-то моментами?

— Тимур играет очень хорошо, нас устраивает. Еще раз говорю, тут дело в нас, надо чуть больше где-то забивать, в общем-то чуть больше играть в стык. Там если бы клюшка в одной руке была, там бы ни первого, ни второго голов бы не было.

Счет в серии «Авангард» — «Ак Барс» — 3-1. Пятый матч состоится 10 марта в Казани.