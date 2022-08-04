Тренер «Адмирала» Тамбиев: «Первым вратарем у нас готовится Серебряков»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев ответил на вопросы журналистов после поражения от СКА (2:6) в предсезонном турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.

— СКА победил по делу, — считает Тамбиев. — Можем занести в зачет только второй период. Но по всей игре СКА доминировал: по единоборствам, атаке, спецбригадам. Тренерский штаб получил хорошую пищу для размышлений. Есть видение, что надо исправить.

— За два матча вы проверили двух вратарей: Серебрякова и Лазушина. Как оцените их игру? Каков план по голкиперам дальше?

— Вчера по нашим воротам нанесли 21 бросок. У Серебрякова было не так много работы. Сегодня — 37 бросков. Оборона не справилась с мощной атакой СКА. Первым номером у нас готовится Серебряков. Планируем, что в этом турнире он сыграет больше, чем остальные вратари. У нас еще есть Хомченко — тоже хороший вратарь. Между ними хорошая конкуренция. Но на сегодняшний день делаем акцент на Серебрякове.