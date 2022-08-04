Тренер «Адмирала» Тамбиев: «Первым вратарем у нас готовится Серебряков»
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев ответил на вопросы журналистов после поражения от СКА (2:6) в предсезонном турнире Лига ставок Sochi Hockey Open.
— СКА победил по делу, — считает Тамбиев. — Можем занести в зачет только второй период. Но по всей игре СКА доминировал: по единоборствам, атаке, спецбригадам. Тренерский штаб получил хорошую пищу для размышлений. Есть видение, что надо исправить.
— За два матча вы проверили двух вратарей: Серебрякова и Лазушина. Как оцените их игру? Каков план по голкиперам дальше?
— Вчера по нашим воротам нанесли 21 бросок. У Серебрякова было не так много работы. Сегодня — 37 бросков. Оборона не справилась с мощной атакой СКА. Первым номером у нас готовится Серебряков. Планируем, что в этом турнире он сыграет больше, чем остальные вратари. У нас еще есть Хомченко — тоже хороший вратарь. Между ними хорошая конкуренция. Но на сегодняшний день делаем акцент на Серебрякове.
|Западная конференция
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
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|Авангард
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Металлург
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|8
|Нефтехимик
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|0
|9
|Сал. Юлаев
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|0
|10
|Сибирь
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|0
|0
|0
|11
|Трактор
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|0
|0
|0
|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Металлург
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