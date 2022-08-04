В Сети появилось фото, как Загитову носят на руках на хоккее

Хоккейный клуб «Сочи» опубликовал фото того, как маскот команды леопард Лео носит олимпийскую чемпионку Алину Загитова на руках.

Алина Загитова. Фото ХК «Сочи» Фото Соцсети

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).

С декабря 2019 года российская фигуристка не выходит на лед в официальных турнирах.