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Сегодня, 13:32

Тамбиев после победы над «Автомобилистом»: «Цена матча была высока, ребята молодцы»

Тамбиев поделился мнением после победы над «Автомобилистом»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился мнением после победы над «Автомобилистом» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Цена матча была высока, ребята молодцы, справились с эмоциями, правильно отреагировали на два поражения от «Ак Барса». Многие вещи за сутки смогли подправить, это было видно в игре, ребята прислушались. Важные два очка, всех с победой. Подбор звеньев при наличии травмированных? Головная боль, конечно, не хватает ряда игроков, но не люблю и не хочу жаловаться. Вернулся Криштоф — спасибо ему за это. С матчами он наберет игровые кондиции и оптимальную форму. Постепенно ребята будут возвращаться после серьезных травм, самая серьезная была у Криштофа, потихоньку они уже начинают кататься.

Была ли у нас самоуспокоенность? У нас разве она была в сезоне? Вы же понимаете, кто мы и где мы, только со стопроцентной самоотдачей и подготовкой к матчу мы можем в этой Лиге обыгрывать кого-то. Уровень команд очень высокий, у «Автомобилиста» такие мастера, вы сами все видели, а некоторые там еще и не играли, глубина состава есть», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» с 79 занимает второе место в турнирной таблице «Востока». «Адмирал» — на 7-й строчке с 73 очками.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
Леонид Тамбиев
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9 Спартак 64 27 37 62
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4 Сал. Юлаев 64 35 29 79
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11 Барыс 64 26 38 59
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