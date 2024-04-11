Игрок «Металлурга» Михайлис коньком порезал лицо главному судье матча с «Автомобилистом»

Нападающий «Металлурга» Никита Михайлис коньком порезал лицо главному арбитру пятого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» Илье Фатееву. После второго периода магнитогорцы ведут со счетом 2:1.

После падения форвард сбил судью с ног, после чего случайно порезал лицо арбитру.

На 9-й минуте счет открыл нападающий «Металлурга» Денис Зернов. На 19-й минуте он оформил дубль. Сократил отставание форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

Шестая игра состоится 13 апреля в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 мск.