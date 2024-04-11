В «Адмирале» считают, что новый лимит на легионеров поможет усилить вратарскую позицию

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился мнением о возвращении в КХЛ лимита в пять легионеров.

«Я уже говорил, что лимит в три легионера существенно ударит по «Адмиралу». Нам сложно заполнять вакансии квалифицированными российскими хоккеистами, — цитирует Тамбиева ТАСС. — Пять легионеров повысят уровень игры, потому что, как я считаю, в этом сезоне сильных легионеров было процентов 80. Повысится и конкуренция среди российских хоккеистов за попадание в состав. Возможно, и финансовые аппетиты российских игроков немного поубавятся. Пять иностранцев нам развязывают руки и в плане вратарской линии. Если появится иностранный голкипер на рынке, то рассмотрим его. Тогда у тренера и спортивного директора появляются различные варианты».

10 апреля ФХР заявила, что приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25.