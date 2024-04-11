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Сегодня, 18:52

В «Адмирале» считают, что новый лимит на легионеров поможет усилить вратарскую позицию

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев поделился мнением о возвращении в КХЛ лимита в пять легионеров.

«Я уже говорил, что лимит в три легионера существенно ударит по «Адмиралу». Нам сложно заполнять вакансии квалифицированными российскими хоккеистами, — цитирует Тамбиева ТАСС. — Пять легионеров повысят уровень игры, потому что, как я считаю, в этом сезоне сильных легионеров было процентов 80. Повысится и конкуренция среди российских хоккеистов за попадание в состав. Возможно, и финансовые аппетиты российских игроков немного поубавятся. Пять иностранцев нам развязывают руки и в плане вратарской линии. Если появится иностранный голкипер на рынке, то рассмотрим его. Тогда у тренера и спортивного директора появляются различные варианты».

10 апреля ФХР заявила, что приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон-2024/25.

Алекс Гальченюк (СКА), Рид Буше (&laquo;Авангард&raquo;) и&nbsp;Дмитрий Яшкин (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). В следующем сезоне в КХЛ вернут лимит в пять легионеров

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
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12 Барыс 68 21 47 50
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1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
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1/2 финала Счет в серии
Металлург Мг - Автомобилист
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1/4 финала
СКА - Автомобилист
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Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
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2. Металлург Мг - Спартак
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1 - 0
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6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
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Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
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Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
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1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
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1 - 2
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0 - 2
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1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
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1. СКА - Торпедо
2 - 5
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Динамо М - Динамо Мн
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Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
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1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
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Локомотив - ЦСКА
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2 - 4
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Металлург Мг – Автомобилист
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