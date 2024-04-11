Нападающий «Салавата Юлаева» Пустозеров стал доступен для обмена

Как стало известно «СЭ», нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров стал доступен для обмена. Клуб готов вести переговоры с другими командами.

Напомним, что ранее Пустозеров уже мог быть обменян перед дедлайном в этом сезоне. Но тогда уфимский клуб сохранил своего нападающего.

В прошедшем ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 23-летний Пустозеров сыграл 38 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков.