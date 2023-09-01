Глава КХЛ Морозов заявил, что вратарь Федотов сыграет за ЦСКА в матче с «Ак Барсом»

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что вратарь ЦСКА Иван Федотов сыграет в матче против «Ак Барса». Игра открытия сезона-2023/24 КХЛ пройдет сегодня, 1 сентября.

«КХЛ приняла заявку ЦСКА, Иван Федотов сыграет против «Ак Барса». Решение ИИХФ нарушает его конституционные права, генеральная прокуратура обязала нас допустить его к участию в матчах. Считаем, что это решение не испортит наши отношения с международной федерацией. ФХР также допустила Федотова к участию в матчах», — сказал Морозов.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что если Федотов сыграет в матче КХЛ, то организация начнет дисциплинарный процесс.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией», и приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.

Федерация хоккея России (ФХР) запретила 26-летнему хоккеисту играть за ЦСКА до 1 января 2024 года.