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Сегодня, 17:46

Глава КХЛ Морозов заявил, что вратарь Федотов сыграет за ЦСКА в матче с «Ак Барсом»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что вратарь ЦСКА Иван Федотов сыграет в матче против «Ак Барса». Игра открытия сезона-2023/24 КХЛ пройдет сегодня, 1 сентября.

«КХЛ приняла заявку ЦСКА, Иван Федотов сыграет против «Ак Барса». Решение ИИХФ нарушает его конституционные права, генеральная прокуратура обязала нас допустить его к участию в матчах. Считаем, что это решение не испортит наши отношения с международной федерацией. ФХР также допустила Федотова к участию в матчах», — сказал Морозов.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что если Федотов сыграет в матче КХЛ, то организация начнет дисциплинарный процесс.

Иван Федотов. Вратарь Федотов сегодня сыграет за ЦСКА в матче открытия сезона КХЛ! Онлайн-трансляция

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией», и приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.

Федерация хоккея России (ФХР) запретила 26-летнему хоккеисту играть за ЦСКА до 1 января 2024 года.

Алексей Морозов (хоккей)
Иван Федотов
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
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