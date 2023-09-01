ИИХФ предупредила ЦСКА о последствиях участия Федотова в матче КХЛ против «Ак Барса»

Глава ИИХФ Люк Тардиф в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выход вратаря ЦСКА Ивана Федотова на раскатку с командой перед матчем открытия сезона-2023/24 КХЛ против «Ак Барса», который состоится сегодня, 1 сентября.

«Если Федотов сегодня сыграет в матче КХЛ, то ИИХФ начнет дисциплинарный процесс. И в ЦСКА об этом знают. Других комментариев на данный момент нет», — сказал Тардиф «СЭ».

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в армии. В июле стало известно, что 26-летний голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

В августе ИИХФ установила, что Федотов нарушил контракт с «Филадельфией». Организация приняла решение наложить на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на сезон. Сам Федотов получил дисквалификацию на 4 месяца с 1 сентября — даты первого матча ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24.

Федерация хоккея России (ФХР) запретила 26-летнему хоккеисту играть за ЦСКА до 1 января 2024 года.