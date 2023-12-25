Гераськин: «Никакого особого настроя на «Магнитку» из-за разговоров о моем переходе не было»
Форвард «Авангарда» Игорь Гераськин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3).
«В принципе, мы неплохо играли, но пропустили две шайбы в меньшинстве — это нам не свойственно. Ну и свое большинство только одно реализовали, так что игра в неравных составах многое решила. Никакого особого настроя на «Магнитку» из-за разговоров о моем переходе не было. Все как обычно, в штатном режиме», — приводит слова Гераськина официальный сайт КХЛ.
Благодаря этой победе «Магнитка» (59 очков) единолично возглавила Восточную конференцию КХЛ, магнитогорцы опережают омичей на 2 очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|43
|27
|16
|59
|2
|Авангард
|41
|27
|14
|57
|3
|Сал. Юлаев
|41
|25
|16
|53
|4
|Лада
|44
|22
|22
|53
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Автомобилист
|44
|23
|21
|51
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|44
|20
|24
|47
|9
|Амур
|42
|17
|25
|42
|10
|Нефтехимик
|42
|15
|27
|39
|11
|Адмирал
|41
|13
|28
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|43
|29
|14
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|5
|СКА
|42
|27
|15
|55
|6
|ЦСКА
|42
|22
|20
|47
|7
|Северсталь
|42
|19
|23
|45
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
Результаты / календарь
4.12
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25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
|25.12
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|- : -
|25.12
|19:30
|
ЦСКА – Сал. Юлаев
|- : -
|25.12
|19:30
|
Динамо М – СКА
|- : -
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