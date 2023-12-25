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Сегодня, 02:49

Кравец — о поражении от «Металлурга»: «Они выполнили свое задание, а мы — нет»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3).

«Считаю, что игра была равной, обе команды могли забить, хорошие скорости показывали. «Металлург» забил на шайбу больше, мы, в принципе, допустили две индивидуальные ошибки в концовке периода, ну и в эпизоде с третьим голом нельзя было так отдавать шайбу соперникам. Не могу сказать, что магнитогорцы чем-то удивили в большинстве. Просто они выполнили свое задание, а мы — нет. Мне кажется, что сегодня ещё не хватило самоотверженности, впервые за долгое время всего шесть блоков сделали. Это тоже важно, нужно запоминать эти детали. У Гераськина всегда есть стимул доказывать, что он хороший игрок. В принципе, к нему не было никаких претензий — ни по работе, ни по отношению к делу. Рад, что он забил гол, это должно придать ему уверенности», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

Благодаря этой победе «Магнитка» (59 очков) единолично возглавила Восточную конференцию КХЛ, магнитогорцы опережают омичей на 2 очка.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Михаил Кравец
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 43 27 16 59
2 Авангард 41 27 14 57
3 Сал. Юлаев 41 25 16 53
4 Лада 44 22 22 53
5 Трактор 43 23 20 51
6 Автомобилист 44 23 21 51
7 Ак Барс 43 24 19 50
8 Сибирь 44 20 24 47
9 Амур 42 17 25 42
10 Нефтехимик 42 15 27 39
11 Адмирал 41 13 28 35
12 Барыс 43 13 30 33
Западная конференция И В П О
1 Спартак 44 29 15 62
2 Динамо М 43 29 14 62
3 Локомотив 41 27 14 57
4 Торпедо 43 26 17 55
5 СКА 42 27 15 55
6 ЦСКА 42 22 20 47
7 Северсталь 42 19 23 45
8 Динамо Мн 41 18 23 40
9 Куньлунь РС 43 15 28 35
10 Сочи 43 14 29 33
11 Витязь 43 14 29 33
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