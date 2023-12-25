Кравец — о поражении от «Металлурга»: «Они выполнили свое задание, а мы — нет»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (2:3).

«Считаю, что игра была равной, обе команды могли забить, хорошие скорости показывали. «Металлург» забил на шайбу больше, мы, в принципе, допустили две индивидуальные ошибки в концовке периода, ну и в эпизоде с третьим голом нельзя было так отдавать шайбу соперникам. Не могу сказать, что магнитогорцы чем-то удивили в большинстве. Просто они выполнили свое задание, а мы — нет. Мне кажется, что сегодня ещё не хватило самоотверженности, впервые за долгое время всего шесть блоков сделали. Это тоже важно, нужно запоминать эти детали. У Гераськина всегда есть стимул доказывать, что он хороший игрок. В принципе, к нему не было никаких претензий — ни по работе, ни по отношению к делу. Рад, что он забил гол, это должно придать ему уверенности», — приводит слова Кравца официальный сайт КХЛ.

Благодаря этой победе «Магнитка» (59 очков) единолично возглавила Восточную конференцию КХЛ, магнитогорцы опережают омичей на 2 очка.