Филин: «Еще ребенком смотрел хайлайты с игрой Ковальчука, его гол в Квебеке»
Форвард «Спартака» Егор Филин поделился впечатлениями от победы в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2).
«Хорошо начали игру, в первом периоде здорово играли по заданию и забили хорошие голы. Во втором тоже хорошо играли. Шейн Принс все здорово сделал, мне осталось замкнуть в пустые ворота. Потом немного упустили нити игры, но ничего не дали сопернику сделать. Есть у нас такая проблема, тренеры указывают на нее. Пытаемся это исправить. Нужно играть все 60 минут. Иногда у нас это получается, иногда нет. Идем к этому и стремимся играть все 60 минут. Сезон еще идет, мне еще рано его оценивать. Приятно, что закрепился в составе, что доверяют. Надо продолжать в том же духе. Приятно играть с легендой. Еще ребенком смотрел хайлайты с игрой Ковальчука, его гол в Квебеке. А сейчас мы играем в одной команды. Он постоянно подсказывает, а я слушаю его. Это добавляет уверенности команде», — приводит слова Филина «РБ Спорт».
Ковальчук вернулся в «Спартак» спустя 22 года, он не играл за красно-белых с 2001-го.
В регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук не забивал больше двух лет — с 27 февраля 2021 года, когда он отличился за «Авангард» в игре против «Барыса» (5:2).
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