Генменеджер «Витязя» заявил, что клуб не увольнял тренера — он сам подал в отставку
Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал увольнение главного тренера Александра Завьялова.
— Как мы и ожидали летом, вы сделали неправильный выбор, и при Александре Завьялове «Витязь» на последнем месте. Его громят 7:0, 9:1. Тренер не доработал даже до начала октября. Сейчас признаете, что ошиблись с назначением?
— Раз результат отрицательный, значит, произошли ошибки.
— Он сам ушел или вы его попросили?
— Александр Васильевич утром выступил на собрании перед командой и принял решение покинуть команду, подав в отставку. Руководство клуба ее приняло. Еще раз повторюсь, официально «Витязь» не увольнял Завьялова.
— Для вас это стало неожиданностью?
— В какой-то мере да. Мы все вместе хотели исправить ситуацию, помогали ему. Наверное, с его стороны это было мужественно — набраться смелости и объявить об этом решении. Могу только поблагодарить его за совместную работу.
— При всех претензиях к Завьялову он оказался в тяжелом положении. Много травмированных. Тот же Уилсон вылетел на предсезонке. Понимаете, в чем суть проблем нынешнего «Витязя»?
— Одной проблемы, наверное, нет. Тут целый комплекс. Наверное, главная — это травмы ключевых игроков, как вы и сказали. Они начали вылетать один за одним. Причем это повреждения не из-за проблем в подготовке, а травмы механического характера — это серьезные переломы. Как есть. Будем выбираться из этой ситуации.
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