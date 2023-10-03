Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

3 октября, 23:00

Генменеджер «Витязя» заявил, что клуб не увольнял тренера — он сам подал в отставку

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал увольнение главного тренера Александра Завьялова.

— Как мы и ожидали летом, вы сделали неправильный выбор, и при Александре Завьялове «Витязь» на последнем месте. Его громят 7:0, 9:1. Тренер не доработал даже до начала октября. Сейчас признаете, что ошиблись с назначением?

— Раз результат отрицательный, значит, произошли ошибки.

— Он сам ушел или вы его попросили?

— Александр Васильевич утром выступил на собрании перед командой и принял решение покинуть команду, подав в отставку. Руководство клуба ее приняло. Еще раз повторюсь, официально «Витязь» не увольнял Завьялова.

— Для вас это стало неожиданностью?

— В какой-то мере да. Мы все вместе хотели исправить ситуацию, помогали ему. Наверное, с его стороны это было мужественно — набраться смелости и объявить об этом решении. Могу только поблагодарить его за совместную работу.

— При всех претензиях к Завьялову он оказался в тяжелом положении. Много травмированных. Тот же Уилсон вылетел на предсезонке. Понимаете, в чем суть проблем нынешнего «Витязя»?

— Одной проблемы, наверное, нет. Тут целый комплекс. Наверное, главная — это травмы ключевых игроков, как вы и сказали. Они начали вылетать один за одним. Причем это повреждения не из-за проблем в подготовке, а травмы механического характера — это серьезные переломы. Как есть. Будем выбираться из этой ситуации.

Генеральный менеджер &laquo;Витязя&raquo; Игорь Варицкий. Генменеджер «Витязя»: «Мы не увольняли тренера, он сам ушел»

Хоккей
ХК Витязь
Александр Завьялов
2
0
Читайте также
Костомаров написал первое слово бионической рукой после ампутации конечностей
«Торпедо» объявило об уходе главного тренера Клотета
Возвращенный Турцией боевик «Азова» Прокопенко снова возглавил подразделение
Европейские бренды обуви возобновили продажи в РФ
Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов высказался о трех поражениях «Ак Барса» в четырех матчах: «В тенденцию складывать не стоит»

Генменеджер «Витязя» опроверг приглашение Рябыкина на должность главного тренера
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 14 9 5 21
2 Лада 14 8 6 19
3 Автомобилист 14 8 6 18
4 Ак Барс 13 8 5 17
5 Сибирь 13 7 6 16
6 Трактор 14 7 7 16
7 Авангард 12 7 5 15
8 Сал. Юлаев 12 6 6 12
9 Амур 13 4 9 12
10 Барыс 13 3 10 10
11 Адмирал 11 3 8 8
12 Нефтехимик 12 3 9 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 Динамо М 13 10 3 20
3 Торпедо 13 9 4 19
4 Сочи 13 9 4 18
5 Спартак 14 7 7 16
6 ЦСКА 13 6 7 13
7 Северсталь 12 6 6 13
8 Куньлунь РС 15 6 9 13
9 СКА 12 6 6 12
10 Динамо Мн 12 5 7 12
11 Витязь 13 2 11 5
Результаты / календарь
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
4.10 17:00
Металлург Мг – Нефтехимик
 - : -
4.10 17:00
Трактор – Сал. Юлаев
 - : -
4.10 19:00
Витязь – Куньлунь РС
 - : -
4.10 19:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
4.10 19:30
ЦСКА – Барыс
 - : -
4.10 19:30
Спартак – Сибирь
 - : -
4.10 20:30
Динамо М – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости