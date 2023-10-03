Билялетдинов высказался о трех поражениях «Ак Барса» в четырех матчах: «В тенденцию складывать не стоит»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:4).

«Результат нас, конечно, не устраивает. Есть вопросы по игре, проблемы, которые мы никак не можем решить, — сказал Билялетдинов. — Будем работать, надо исправляться. Ребята стараются, мы все понимаем. Точно не лучшая сегодня была игра. Не скажу, что мы попали в психологическую яму пропустив две шайбы. Все-таки продолжали играть, были возможности, но не забили, к сожалению. В игре с «Амуром» молодцы ребята, забили пять шайб, но в целом мало забиваем — это одна из ключевых проблем сейчас, малое количество голов. Еще и потери шайбы, ошибки в своей зоне... Все это влияет на игру, на содержание игры. Но были и другие проблемы».

Казанская команда проиграла три матча из последних четырех.

«Не скажу, что «Северсталь» против нас занизила темп. Наоборот, очень агрессивно и плотно в нашей зоне действовали, защитники подходили близко. Это создавало нам сложности. Мы не должны так играть, мы можем и должны действовать лучше. Конечно, три поражения, но это все разные игры. Могу сравнить только сегодняшнюю игру с Нижним Новгородом. С «Торпедо» тоже была быстрая игра, но там мы играли лучше. Так что это разные игры, в тенденцию все складывать не стоит», — подчеркнул Билялетдинов.

Также главный тренер «Ак Барса» ответил на вопрос об ошибках 19-летнего защитника Никиты Евсеева.

«Он молодой парень, конечно, мы не хотим, чтобы он ошибался, но понимаем почему ошибается он. Возможно пока не совсем готов играть на этом уровне. Меня гораздо больше беспокоит, что другие ребята ошибаются, кто постарше. Не думаю конечно, что Лямкин специально ошибается, но и такое случается и опытные игроки ошибки совершают ошибки. У Терехова челюсть здоровая уже, кушает он хорошо... Молодец что забил, мы все рады за него», — добавил Билялетдинов.